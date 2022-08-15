Україна отримала від Латвії чотири бойові вертольоти

Україні було передано по два вертольоти Мі-17 та Мі-2

Гелікоптери невдовзі увійдуть до авіаційного парку ЗСУ

Латвія передала Повітряним силам ЗСУ чотири вертольоти. Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс у своєму Twitter.

«Повітряні сили України щойно отримали чотири вертольоти, подаровані Латвією, які невдовзі увійдуть до авіаційного парку ЗСУ», – розповів латвійський чиновник.

Міністр наголосив, що підтримка України західними країнами не повинна припинятися, аж доки Українська держава звільнить усю свою територію від російських окупантів.

У латвійському Міноборони уточнили, що Україні було передано по два вертольоти Мі-17 та Мі-2.

Додамо, що нещодавно Україна отримала від Чехії ударні гелікоптери Мі-24. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, 11 серпня сейм Латвії офіційно визнав Росію спонсором тероризму, а її дії в Україні – тероризмом. Сейм закликав країни Євросоюзу негайно припинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

Також раніше поліція Латвії відмовилася охороняти генеральні консульства Російської Федерації в Даугавпілсі та Лієпаї.

Повідомлялося також, що посольство Латвії у РФ припинило видачу будь-яких віз росіянам.