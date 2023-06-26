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Загроза підриву ЗАЕС: МОЗ пояснило, чим небезпечне передозування йодиду калію для здоров'я

Діана Гасюк
glavcom.ua
Загроза підриву ЗАЕС: МОЗ пояснило, чим небезпечне передозування йодиду калію для здоров'я
У МОЗ нагадали, що неконтрольоване вживання калію йодиду може призвести до безлічі побічних ефектів
фото з відкритих джерел

Єдиний препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить калій йодид

Після інформації щодо можливої підготовки росіянами теракту на Запорізькі АЕС в суспільстві виникли побоювання через викид радіації. У МОЗ нагадали, що неконтрольоване вживання калію йодиду може призвести до безлічі побічних ефектів. Деякі з них вкрай небезпечні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Як працює калій йодид у випадку ядерної катастрофи

При аваріях на ядерних об’єктах може виділятися радіоактивний йод (I-131). Якщо людина перебуває в зоні ризику, то, ймовірно, речовина буде вибірково накопичуватися в щитоподібній залозі та спричинить її опромінення й ураження. Це спричиняє різні захворювання, зокрема, онкологію.

Єдиний препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить калій йодид. Контрольоване вживання речовини допоможе заблокувати щитоподібну залозу від поглинання І-131: вона поглинає калій йодид, і не має місця для І-131.

Однак, калій йодид (стабільний йод) корисний лише в окремих ситуаціях в конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його «про всяк випадок» - не можна. Він може зашкодити здоров’ю.

До побічних ефектів неконтрольованого прийому стабільного йодиду калію відносять:

  • висипання на шкірі;
  • запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті;
  • шлунково-кишкові розлади - нудоту, діарею;
  • серйозні алергічні реакції - лихоманку і болі в суглобах, набряк частин тіла;
  • проблеми з диханням, говорінням або ковтанням;
  • хрипи або задишку;
  • розлади серцево-судинної системи;
  • розлади нервової системи:
  • збудження, тремтіння, тремор рук;
  • зоб - збільшення розмірів щитоподібної залози;
  • втрату маси тіла;
  • гіперфункція щитоподібної залози;
  • гіпотиреоз;
  • також є ризик смерті.

«Не вживайте калій йодид, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС. Слідкуйте за інформацією від офіційних джерел і якщо маєте бодай якісь сумніви - проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням йодиду калію», - закликають в МОЗ.

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. 

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Теги: розвідка теракт Запорізька АЕС

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