Загроза підриву ЗАЕС: МОЗ пояснило, чим небезпечне передозування йодиду калію для здоров'я

У МОЗ нагадали, що неконтрольоване вживання калію йодиду може призвести до безлічі побічних ефектів

Єдиний препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить калій йодид

Після інформації щодо можливої підготовки росіянами теракту на Запорізькі АЕС в суспільстві виникли побоювання через викид радіації. У МОЗ нагадали, що неконтрольоване вживання калію йодиду може призвести до безлічі побічних ефектів. Деякі з них вкрай небезпечні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Як працює калій йодид у випадку ядерної катастрофи

При аваріях на ядерних об’єктах може виділятися радіоактивний йод (I-131). Якщо людина перебуває в зоні ризику, то, ймовірно, речовина буде вибірково накопичуватися в щитоподібній залозі та спричинить її опромінення й ураження. Це спричиняє різні захворювання, зокрема, онкологію.

Єдиний препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить калій йодид. Контрольоване вживання речовини допоможе заблокувати щитоподібну залозу від поглинання І-131: вона поглинає калій йодид, і не має місця для І-131.

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Однак, калій йодид (стабільний йод) корисний лише в окремих ситуаціях в конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його «про всяк випадок» - не можна. Він може зашкодити здоров’ю.

До побічних ефектів неконтрольованого прийому стабільного йодиду калію відносять:

висипання на шкірі;

запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті;

шлунково-кишкові розлади - нудоту, діарею;

серйозні алергічні реакції - лихоманку і болі в суглобах, набряк частин тіла;

проблеми з диханням, говорінням або ковтанням;

хрипи або задишку;

розлади серцево-судинної системи;

розлади нервової системи:

збудження, тремтіння, тремор рук;

зоб - збільшення розмірів щитоподібної залози;

втрату маси тіла;

гіперфункція щитоподібної залози;

гіпотиреоз;

також є ризик смерті.

«Не вживайте калій йодид, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС. Слідкуйте за інформацією від офіційних джерел і якщо маєте бодай якісь сумніви - проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням йодиду калію», - закликають в МОЗ.

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.