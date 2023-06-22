Ворог підтягує резерви і зазнає великих втрат: Міноборони про контрнаступ ЗСУ

Ганна Маляр: «Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках»

За поточну добу ситуація на фронті суттєво не змінилась. Сили оборони України продовжують наступальні дії на півдні, а ворог зазнає значних втрат. Також військові стримують ворожий наступ у Донецькій області, там постійно тривають бої. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Ситуація на півдні України

За словами Маляр, триває наступ наших Сил оборони, вони поступово просуваються вперед, мають часткові успіхи, відтісняють противника і вирівнюють фронт.

«Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На деяких ділянках просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах», - йдеться у повідомленні.

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Маляр пояснила, що ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиції, зазнає значних втрат.

Ситуація на сході України

Заступник міністра оборони повідомила, що українські військові продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. «На жоден метр ворог не просунувся. На всіх напрямках тривають бої», – написала Маляр.

Найважчими заступниця міністра назвала Лиманський напрямок, бої тривають в районах Діброви, Серебрянського лісництва та Григорівки Донецької області. Також Сили оборони України протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка-Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Маляр додала, що окупант щодня втрачає живу силу і техніку, але продовжує атакувати, намагаючись виконуючи вказівки Кремля щодо повної окупації Донецької та Луганської областей.

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Триває 484-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал», три крилаті ракети Х-22 та чотири дрони Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України три дрони-камікадзе було знищено.