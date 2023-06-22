Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог підтягує резерви і зазнає великих втрат: Міноборони про контрнаступ ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог підтягує резерви і зазнає великих втрат: Міноборони про контрнаступ ЗСУ
Сили оборони України протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка-Діброва
фото: Генштаб

Ганна Маляр: «Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках»

За поточну добу ситуація на фронті суттєво не змінилась. Сили оборони України продовжують наступальні дії на півдні, а ворог зазнає значних втрат. Також військові стримують ворожий наступ у Донецькій області, там постійно тривають бої. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Ситуація на півдні України

За словами Маляр, триває наступ наших Сил оборони, вони поступово просуваються вперед, мають часткові успіхи, відтісняють противника і вирівнюють фронт.

«Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На деяких ділянках просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах», - йдеться у повідомленні.

Маляр пояснила, що ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиції, зазнає значних втрат.

Ситуація на сході України

Заступник міністра оборони повідомила, що українські військові продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. «На жоден метр ворог не просунувся. На всіх напрямках тривають бої», – написала Маляр.

Найважчими заступниця міністра назвала Лиманський напрямок, бої тривають в районах Діброви, Серебрянського лісництва та Григорівки Донецької області. Також Сили оборони України протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка-Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Маляр додала, що окупант щодня втрачає живу силу і техніку, але продовжує атакувати, намагаючись виконуючи вказівки Кремля щодо повної окупації Донецької та Луганської областей.

Триває 484-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал», три крилаті ракети Х-22 та чотири дрони Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України три дрони-камікадзе було знищено.

Читайте також: Буде так само, як восени: Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ
Теги: окупанти військові фронт ворог наступ контрнаступ балістичні ракети Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Петра Костіна, у росіян немає ніякого «стопу»
Глава «Енергоатома» розповів, яку катастрофу можуть влаштувати окупанти
Сьогодні, 07:38
Росіяни атакували ракетами різних типів
Ракетна атака під час візиту президента ПАР: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
16 червня, 13:00
В Одесі троє людей загинули і 13 були поранені
Пошкоджені бізнес-центр та церква, загинули люди: завершено пошукову операцію в Одесі (фото)
14 червня, 09:46
Блінкен пообіцяв Україні новий значний пакет політичної та практичної допомоги
Білий дім назвав фактор, що змусить Путіна піти на переговори
13 червня, 06:15
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС у ніч на 6 червня
Z-блогер розкрив деталі підготовки окупантами підриву Каховської ГЕС (аудіо)
10 червня, 10:29
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління росіян
За добу відбулося 27 бойових зіткнень: Генштаб доповів про ситуацію на фронті
9 червня, 18:44
Служба безпеки зібрала доказову базу на сімох учасників терористичних організацій «Л/ДНР»
СБУ повідомила про підозру російським полоненим бойовикам
7 червня, 16:47
Наслідки ракетної атаки на Київщину, 6 червня 2023 року
Нічна ракетна атака та підрив Каховської ГЕС: яка ситуація в регіонах
6 червня, 11:10
Сіра зона в Бєлгородській області вже займає площу в 31,07 км²
РФ перекидає частину військ із фронту в Бєлгородську область – ЗМІ
23 травня, 11:49

Події в Україні

П'ять головних новин за 22 червня
П'ять головних новин за 22 червня
Ворог підтягує резерви і зазнає великих втрат: Міноборони про контрнаступ ЗСУ
Ворог підтягує резерви і зазнає великих втрат: Міноборони про контрнаступ ЗСУ
Противник зосереджує основні зусилля на чотирьох напрямках. Тривають важкі бої – Генштаб
Противник зосереджує основні зусилля на чотирьох напрямках. Тривають важкі бої – Генштаб
Окупанти використовують новий аеродром для ракетних атак по Україні: оприлюднені фото
Окупанти використовують новий аеродром для ракетних атак по Україні: оприлюднені фото
Мобілізація: уряд запровадив додаткове обмеження для чоловіків призивного віку
Мобілізація: уряд запровадив додаткове обмеження для чоловіків призивного віку
Вища рада правосуддя звільнила скандальну суддю Волкову: деталі
Вища рада правосуддя звільнила скандальну суддю Волкову: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Що спонукає біженців повернутися додому з Польщі: несподівані причини
9344
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту
9183
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
9152
У Києві стався вибух: горів багатоповерховий будинок
8852
Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА
7662
Банкова знайшла Кіму високу посаду в Києві – ЗМІ

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту