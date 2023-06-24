Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони

У МОЗ радять подбати, щоб в домашній аптечці був калій йодид

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило поради щодо вмісту домашніх аптечок для мешканців 50-кілометрової зони навколо Запорізької атомної станції через можливу загрозу підриву. Про це пише пресслужба МОЗ.

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Наголошується, що ця інформація стосується лише жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС і не є релевантною для людей, які проживають поза цим радіусом.

У МОЗ радять подбати, щоб в домашній аптечці був калій йодид, який використовується, щоб у разі аварії на ядерних об’єктах зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу.

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Приймати потрібну дозу калію йодиду слід тільки після офіційного оповіщення. Таке оповіщення проводиться місцевими органами виконавчої влади та Державною службою з надзвичайних ситуацій через засоби масової інформації.

«Оптимально прийняти препарат після оповіщення за шість і менше годин до надходження радіоактивної хмари, проте калій йодид залишається ефективним одночасно з надходженням «хмари» та через шість годин після нього. Не рекомендуємо приймання препарату через 24 годин після надходження хмари», – йдеться у повідомленні.

Також в аптечці мають бути алюмінієво-антацидні сорбенти. Така група засобів містить активну речовину гідроксид алюмінію і використовуються для прискорення нейтралізації, зв’язування та виведення радіонуклідів з організму і, таким чином, зниження ризику для здоров'я внаслідок їх надходження.

Крім того, слід подбати про наявність альгінатів, активна речовина – натрію альгінат. Він cтворює захисний бар’єру на поверхні рідкого вмісту шлунку. Цей бар'єр запобігає всотуванню небезпечних речовин організмом.

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У домашній аптечці обовʼязково має бути маска, яка є засобом фізичного захисту для зменшення потрапляння в організм небезпечних речовин.

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