Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони
Україна розгорнула штаби на випадок теракту на ЗАЕС
фото ілюстративне

У МОЗ радять подбати, щоб в домашній аптечці був калій йодид

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило поради щодо вмісту домашніх аптечок для мешканців 50-кілометрової зони навколо Запорізької атомної станції через можливу загрозу підриву. Про це пише пресслужба МОЗ.

Наголошується, що ця інформація стосується лише жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС і не є релевантною для людей, які проживають поза цим радіусом.

У МОЗ радять подбати, щоб в домашній аптечці був калій йодид, який використовується, щоб у разі аварії на ядерних об’єктах зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу.

Приймати потрібну дозу калію йодиду слід тільки після офіційного оповіщення. Таке оповіщення проводиться місцевими органами виконавчої влади та Державною службою з надзвичайних ситуацій через засоби масової інформації.

Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони фото 1

«Оптимально прийняти препарат після оповіщення за шість і менше годин до надходження радіоактивної хмари, проте калій йодид залишається ефективним одночасно з надходженням «хмари» та через шість годин після нього. Не рекомендуємо приймання препарату через 24 годин після надходження хмари», – йдеться у повідомленні.

Також в аптечці мають бути алюмінієво-антацидні сорбенти. Така група засобів містить активну речовину гідроксид алюмінію і використовуються для прискорення нейтралізації, зв’язування та виведення радіонуклідів з організму і, таким чином, зниження ризику для здоров'я внаслідок їх надходження.

Крім того, слід подбати про наявність альгінатів, активна речовина – натрію альгінат. Він cтворює захисний бар’єру на поверхні рідкого вмісту шлунку. Цей бар'єр запобігає всотуванню небезпечних речовин організмом.

У домашній аптечці обовʼязково має бути маска, яка є засобом фізичного захисту для зменшення потрапляння в організм небезпечних речовин.

Раніше повідомлляося, що Україна розгорнула штаби на випадок теракту на ЗАЕС. Оприлюднено перші інструкції.

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. 

Кремль цинічно відреагував на таку заяву.

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.

Читайте також: Як врятуватись від «брудної бомби», застосування ядерної зброї чи аварії на АЕС. Алгоритм дій
Теги: вибух Міністерство охорони здоров'я Запорізька АЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як врятуватись від «брудної бомби», застосування ядерної зброї чи аварії на АЕС. Алгоритм дій
Як врятуватись від «брудної бомби», застосування ядерної зброї чи аварії на АЕС. Алгоритм дій
Вчора, 09:33
22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС
Аналітики ISW оцінили наслідки можливого вибуху на Запорізькій АЕС
Вчора, 08:53
У випадку аварії на ЗАЕС люди не повинні виходити з укриттів без команди
Україна розгорнула штаби на випадок теракту на ЗАЕС. Оприлюднено перші інструкції
Вчора, 11:40

Здоров'я

Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони
Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони
МОЗ попередив про наслідки неконтрольованого вживання йодиду калію
МОЗ попередив про наслідки неконтрольованого вживання йодиду калію
На Херсонщині почався спалах гепатиту А – Генштаб
На Херсонщині почався спалах гепатиту А – Генштаб
Що робити у разі радіаційної аварії: інструкція від МОЗ
Що робити у разі радіаційної аварії: інструкція від МОЗ
Ліки за захмарними цінами. Чернігівська лікарня опинилась у центрі скандалу
Ліки за захмарними цінами. Чернігівська лікарня опинилась у центрі скандалу
Підрив Каховської ГЕС: стало відомо про тяжкий випадок інфікування у Криму
Підрив Каховської ГЕС: стало відомо про тяжкий випадок інфікування у Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Після заяв Пригожина у Москві та Ростовській області запроваджено план «Фортеця»
95K
Влада звернулася до мешканців Ростова, захопленого «Вагнером»
35K
У Чернігові оголошено загальну мобілізацію? Військкомат відреагував на паніку у ЗМІ
25K
У Дніпрі та на Вінничині пролунали вибухи
16K
В Україні була оголошена повітряна тривога через зліт російського винищувача
16K
Вибухи прогриміли у Києві: є постраждалі

Новини

«Крах режиму Путіна» – розвідка про похід Пригожина на Ростов і Воронеж
Сьогодні, 12:23
Атака на Київ та обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 12:06
Росіяни втратили ініціативу на Куп`янському напрямку: карта бойових дій ISW
Сьогодні, 11:16
За добу відбулось понад 28 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:53
Масована атака ворога, похід «вагнерівців» на Ростов: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 06:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту