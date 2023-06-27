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Байден уперше прокоментував заколот у Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден уперше прокоментував заколот у Росії
Джо Байден
фото з відкритих джерел

Глава Білого дому: «Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні»

Президент США Джо Байден учора, 26 червня, вперше прокоментував військовий заколот у Росії, очолюваний ватажком приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним. За його словами, США не причетні до бунту найманців. Про це повідомляє Reuters.

«Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні, ми не маємо до цього ніякого відношення», – відповів Байден на заяви міністерства закордонних справ РФ про те, що російські спецслужби розслідують, чи відігравали західні шпигунські агентства якусь роль у заколоті «вагнерівців». 

Як пише видання, Байден доручив своїй команді національної безпеки щогодини інформувати його про ситуацію й готуватися до різних сценаріїв. До яких саме – він не уточнив.

Крім того, глава Білого дому говорив із ключовими союзниками по відеозв’язку, щоб переконатися, що всі були на одній хвилі і координували свої дії у відповідь.

«Вони погодилися зі мною, що ми повинні переконатися в тому, що ми не дамо Путіну жодного приводу – не дамо Путіну жодного приводу звинувачувати в цьому Захід і звинувачувати в цьому НАТО», – наголосив Байден.

Він також зазначив, що він і його команда продовжать оцінювати наслідки цього інциденту. Однак, за його словами, ще надто рано робити остаточні висновки про те, до чого він призведе. 

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Як написали ЗМІ, розвідка США знала, що ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин готує заколот проти російського керівництва, але не розуміла, яка кінцева мета. На підготовку до заколоту вказувало кілька обставин, сказали в американській розвідці.

До слова, Білий дім минулими вихідними провів переговори з росіянами під час заколоту в РФ, влаштованого ватажком приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним.

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Теги: Джозеф Байден росія держпереворот США

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