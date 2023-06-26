В Одесі прогриміли вибухи

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

Уночі 26 червня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомило інтернет-видання «Думська» та кореспонденти «Суспільне.Одеса».

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«Після оголошення повітряної тривоги через загрозу крилатих ракет «Калібр» в Одесі пролунали вибухи», – повідомили в «Суспільне.Одеса».

«В Одесі чути вибухи. Працює ППО», – зазначили в «Думська».

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Повітряні Сили ЗСУ попередили, що для Одеської області є загроза застосування ворогом ударних БПЛА з південного напрямку.

«Нічого не знімаємо і не заважаємо бойовій роботі наших підрозділів Збройних сил України, зокрема ППО» - зявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

В Оперативному Командуванні «Південь» зазначили, що в Одеській області працює протиповітряна оборона. Людей закликали перебувати в укриттях під час тривоги або користуватись правилом «двох стін».

У ніч на 25 червня, в Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги. У Повітряних силах закликали містян не виходити з укриттів.

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Також у ніч проти 24 червня вибухи прогриміли у Дніпрі та на Вінничині. Внаслідок масованої атаки росіян вночі постраждав приватний сектор Дніпра. Декілька будинків зруйновано вщент. Величезна вирва утворилась після вибуху. Є постраждалі.

Нагадаємо, у Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня, за уточненою інформацією, є загиблі в Солом'янському районі, де уламки збитої цілі впали на житлову висотку, спричинивши пожежу та пошкодження.

До слова, 23 червня у тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині прогриміли потужні вибухи, а після них спалахнула пожежа та почав здійматися густий стовп чорного диму.