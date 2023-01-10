АРМА обрала управителя для спортивної бази Медведчука під Києвом

Управителем комплексу обрано державне підприємство «Олімпійський навчально-спортивний комплекс «Конча-Заспа»

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) на відкритому конкурсі обрало управителя для арештованої спортивної бази та іншої нерухомості у м. Українка Обухівського району Київської області, яку пов’язують із членами родини відомого українського політика Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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«Управителем комплексу спортивної бази та земельної ділянки площею понад 24 га обрано державне підприємство «Олімпійський навчально-спортивний комплекс «Конча-Заспа». Відтак, арештований актив тепер сприятиме підготовці спортсменів національних збірних команд України з олімпійських видів спорту», – йдеться в повідомленні.

Наразі АРМА оголосило конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності для проведення професійної оцінки арештованого майна. Після завершення цього етапу з переможцем конкурсу буде укладено договір управління, а фактичне використання активу управитель розпочне з моменту підписання акту прийому-передачі майна.

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Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що народного депутата Віктора Медведчука обміняли на 200 українських військових.

За даними The Washington Post, на обміні Медведчука наполіг президент Росії Володимир Путін, хоча ФСБ Росії була проти обміну полонених через очікувану негативну реакцію громадськості у РФ. Після обміну у кремлі заявили, що не знають, де зараз Медведчук і чи спілкувався він з Путіним.

Як відомо, в Україні Медведчук фігурує одразу в кількох кримінальних справах: перешкоджання отриманню Україною дешевого вугілля з Південної Африки під час енергетичної кризи, замах на розкрадання природних ресурсів України, передання секретної інформації про Збройні сили, організація підривної діяльності тощо.

До слова, після анексії тимчасово окупованих територій України в Росії загострилася боротьба за трон.