Чорногорія оголосила результати парламентських виборів

Установча сесія нового парламенту відбудеться через 15 днів після оголошення остаточних результатів виборів

У виборах взяли участь 305 324 громадяни

Державна виборча комісія Чорногорії оголосила остаточні результати парламентських виборів, які провели 11 червня 2023 року. Про це повідомляє CDM.

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Зазначається, що результати виборів були оголошені на засіданні комісії, яке відбулось напередодні. Парламент затвердив їх 13 голосами «за» і трьома «проти».

За даними Комісії, у виборах проголосували 305 324 виборці. Дійсних бюлетенів було 302 436. Однак жодна партія чи коаліція не отримала переважної більшості.

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Згідно з офіційними результатами, рух «Європа зараз» отримав 24 мандати, коаліція «Разом! За майбутнє, яке належить вам» здобув 21 місце у парламенті, у коаліції «За майбутнє Чорногорії» – 13 місць. Шість мандатів отримала «Боснійська партія», по два мандати – «За тебе» і «Албанський форум». Також по одному мандату мають «На правильному боці світу» й «Албанський альянс».

Установча сесія нового парламенту відбудеться через 15 днів після оголошення остаточних результатів виборів.

Нагадаємо, 19 березня у Чорногорії відбулися президентські вибори. У другий тур вийшли чинний президент Міло Джуканович й кандидат від руху «Європа зараз» Яков Мілатович.

На початку квітня стало відомо, що переміг представник проєвропейської партії й опозиційний кандидат Яков Мілатович. Мілатович набрав близько 60% голосів. Його підтримала панівна більшість Чорногорії, до якої входили просербські та проросійські групи. Джуканович визнав поразку.

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20 травня новий президент Чорногорії Яков Мілатович склав присягу та офіційно заступив на посаду.