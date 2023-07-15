Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чорногорія оголосила результати парламентських виборів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чорногорія оголосила результати парламентських виборів
Установча сесія нового парламенту відбудеться через 15 днів після оголошення остаточних результатів виборів
фото ілюстративне

У виборах взяли участь 305 324 громадяни

Державна виборча комісія Чорногорії оголосила остаточні результати парламентських виборів, які провели 11 червня 2023 року. Про це повідомляє CDM.

Зазначається, що результати виборів були оголошені на засіданні комісії, яке відбулось напередодні. Парламент затвердив їх 13 голосами «за» і трьома «проти».

За даними Комісії, у виборах проголосували 305 324 виборці. Дійсних бюлетенів було 302 436. Однак жодна партія чи коаліція не отримала переважної більшості. 

Згідно з офіційними результатами, рух «Європа зараз» отримав 24 мандати, коаліція «Разом! За майбутнє, яке належить вам» здобув 21 місце у парламенті, у коаліції «За майбутнє Чорногорії» – 13 місць. Шість мандатів отримала «Боснійська партія», по два мандати – «За тебе» і «Албанський форум». Також по одному мандату мають «На правильному боці світу» й «Албанський альянс».

Установча сесія нового парламенту відбудеться через 15 днів після оголошення остаточних результатів виборів.

Нагадаємо, 19 березня у Чорногорії відбулися президентські вибори. У другий тур вийшли чинний президент Міло Джуканович й кандидат від руху «Європа зараз» Яков Мілатович.

На початку квітня стало відомо, що переміг представник проєвропейської партії й опозиційний кандидат Яков Мілатович. Мілатович набрав близько 60% голосів. Його підтримала панівна більшість Чорногорії, до якої входили просербські та проросійські групи. Джуканович визнав поразку. 

20 травня новий президент Чорногорії Яков Мілатович склав присягу та офіційно заступив на посаду.

Теги: вибори Чорногорія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Західними лідери примудрилися привести до влади агентів Путіна»
Чорногорія: Захід намагається відвернути катастрофу
11 квiтня, 09:39
Сьогодні у Чорногорії проходить 2 тур президентських виборів, на яких переконливо перемагає кандидат від опозиції Якоб Мілатович
Президентські вибори у Чорногорії: кандидат від опозиції переконливо перемагає
2 квiтня, 23:07
Обвинувачені опозиційні лідери – кандидат в президенти на недавніх виборах Андрія Мандич (зліва) та голова комітету із оборони та безпеки парламенту Чорногорії Мілан Кнежевич (справа)
Агенти Кремля при владі у Чорногорії: деталі резонансної справи про державний переворот
11 квiтня, 12:02

Політика

Індія спільно з Францією готуватиме план припинення війни в Україні – Le Monde
Індія спільно з Францією готуватиме план припинення війни в Україні – Le Monde
Українські прикордонники відстежують пересування «вагнерівців» у Білорусі
Українські прикордонники відстежують пересування «вагнерівців» у Білорусі
В армії РФ зростає невдоволення вищим військовим керівництвом – британська розвідка
В армії РФ зростає невдоволення вищим військовим керівництвом – британська розвідка
«Готові летіти й битися проти Путіна». Головний маршал авіації Британії здивував заявою
«Готові летіти й битися проти Путіна». Головний маршал авіації Британії здивував заявою
Блінкен назвав найшвидший спосіб завершити війну РФ проти України
Блінкен назвав найшвидший спосіб завершити війну РФ проти України
Палата представників США схвалила оборонний бюджет-2024: що отримає Україна
Палата представників США схвалила оборонний бюджет-2024: що отримає Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Патріарх Кирило захопив чергові українські єпархії. Онуфрій мовчить
23K
Пентагон вражений просуванням ЗСУ
14K
Усе заради піару Тіни Кароль. Мережа критикує співачку за її «подарунок» Папі Римському
3494
Нардеп назвав члена українського уряду, який «своїми руками наводить ракети»
3433
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
3215
Нардеп розтлумачив, що робити військовому у разі відмови у відпустці

Новини

Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
Сьогодні, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
Вчора, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту