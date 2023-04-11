Чорногорія: Захід намагається відвернути катастрофу

Слабо віриться в те, що Заходу вдасться виправити власні фатальні помилки на чорногорському напрямку

Захід гарячково намагається відвернути катастрофу, яка, завдяки і його зусиллям також, насувається на Чорногорію, де після президентських виборів абсолютну владу в країні можуть отримати відверті агенти Москви.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Вашингтоні та Брюсселі бояться, що путінські ставленики після зміни президента Чорногорії будуть представлені не тільки в парламенті і в уряді, як зараз, але й в офісі глави держави, тобто матимуть усю повноту влади, і явно вимушені робити хоча б щось.

Учора, очевидно, після тиску США/ЄС, чорногорський суд повернувся до розгляду справи про державний переворот 2016 року. Цю справу чорногорська влада, частиною якої після парламентських виборів 2020 року стали і власне організатори спроби насильницького повалення прозахідної влади Джукановича, намагалася закрити. Але тепер знов вимушена почати процес.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак формально процес нібито почався, відзвітувати перед західними кураторами регіону вже є чим, але, фактично проросійська влада нинішньої Чорногорії відверто глузує над недолугими західними лідерами, які, в запалі боротьби із авторитарним і корупційним режимом Джукановича, примудрилися привести до влади агентів Путіна.

Суд, який розпочався 10 квітня в Подгориці, був перенесений на 2 місяця, бо захист вимагає замінити прокурорів, які назвали свідка Александаром, тоді як він називає себе Саша.

Дуже слабо віриться в те, що Заходу вдасться виправити власні фатальні помилки на чорногорському напрямку.