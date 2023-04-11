Чорногорія: Захід намагається відвернути катастрофу
Слабо віриться в те, що Заходу вдасться виправити власні фатальні помилки на чорногорському напрямку
Захід гарячково намагається відвернути катастрофу, яка, завдяки і його зусиллям також, насувається на Чорногорію, де після президентських виборів абсолютну владу в країні можуть отримати відверті агенти Москви.
У Вашингтоні та Брюсселі бояться, що путінські ставленики після зміни президента Чорногорії будуть представлені не тільки в парламенті і в уряді, як зараз, але й в офісі глави держави, тобто матимуть усю повноту влади, і явно вимушені робити хоча б щось.
Учора, очевидно, після тиску США/ЄС, чорногорський суд повернувся до розгляду справи про державний переворот 2016 року. Цю справу чорногорська влада, частиною якої після парламентських виборів 2020 року стали і власне організатори спроби насильницького повалення прозахідної влади Джукановича, намагалася закрити. Але тепер знов вимушена почати процес.
Однак формально процес нібито почався, відзвітувати перед західними кураторами регіону вже є чим, але, фактично проросійська влада нинішньої Чорногорії відверто глузує над недолугими західними лідерами, які, в запалі боротьби із авторитарним і корупційним режимом Джукановича, примудрилися привести до влади агентів Путіна.
Суд, який розпочався 10 квітня в Подгориці, був перенесений на 2 місяця, бо захист вимагає замінити прокурорів, які назвали свідка Александаром, тоді як він називає себе Саша.
Дуже слабо віриться в те, що Заходу вдасться виправити власні фатальні помилки на чорногорському напрямку.
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