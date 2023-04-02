Президентські вибори у Чорногорії: кандидат від опозиції переконливо перемагає

Сьогодні у Чорногорії проходить 2 тур президентських виборів, на яких переконливо перемагає кандидат від опозиції Якоб Мілатович

Більшість учасників перегонів підтримала у другому турі опозиціонера Мілатовича.

Опозиційний кандидат Якоб Мілатович отримав 60,1% голосів чорногорських виборців на другому турі президентських виборів.

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Як повідомляє чорногорський суспільний мовник RTCG, такі результати оголосив Центрвиборчком за результатом підрахунку 70% бюлетенів.

У свою чергу за чинного президента Міло Джукановича віддало голоси лише 39,9% виборців.

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Всього в голосуванні взяло участь 542 154 виборців.

Нагадаємо, у першому турі виборів 19 березня Джуканович здобув перше місце, набравши 35,37% голосів, тоді як за Мілатовіча проголосувало лише 28,92% чорногорців.

Разом із тим, більшість учасників перегонів підтримала у другому турі саме Мілатовича.

Джуканович керував Чорногорією на посаді президента протягом 33 років – від початку розпаду Югославії. Із ним пов’язані здобуття Чорногорією незалежності у 2006 році, вступ країни до НАТО та рух у Європейський Союз.

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Одночасно, Джукановичу закидають корупцію та зв’язки з організованою злочинністю.

В свою чергу Якоб Мілатович був міністром економіки, а у минулому році став співзасновником партії «Європа зараз». Він обіцяє боротьбу з корупцією, підвищення рівня життя й зміцнення зв'язки як із Європейським Союзом, так і з Сербією.

Голосування на виборах президента в Чорногорії відбувається після року політичної нестабільності – відставки двох урядів через зближення із Сербією, а також конфлікту між парламентом і Джукановичем через відмову останнього затверджувати прем'єр-міністра.

Після обрання президента на Чорногорію чекатимуть також позачергові парламентські вибори – їх Джуканович призначив на 11 червня. Перемога Мілатовича збільшує шанси його партії «Європа зараз» на парламентських виборах.

Між іншим, за останній час Чорногорія здійснила перехід від міцної проєвропейської позиції до «розуміння Москви»