CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє

У світі побоюються, що російський диктатор може завдати ще більш жорстокий удар

Вибухи на російських аеродромах стали особистою образою для російського диктатора Володимира Путіна. Адже атаки відбули у глибокому тилу РФ. Це може призвести до серйозної ескалації на війні, яку Путін розв'язав проти України. Про це пише CNN.

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У світі побоюються, що російський диктатор може завдати ще більш жорстокий удар.

«Але важко зрозуміти, що ще Росія може зробити з Україною, чого вона досі не зробила. РФ зрівняла міста з землею, безсердечно і невпинно завдавала ударів по цивільній інфраструктурі, коли це було можливо, вбивала тисячі мирних жителів і ще більше військових, а також бомбила пологові будинки і притулки, позначені словом «діти», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, британська розвідка вважає, що вибухи на російських аеродромах під Рязанню та в Енгельсі можуть бути оцінені, як одні з найбільших стратегічно значущих провалів оборони армії Росії з моменту вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.