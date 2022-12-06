Путін скликав Радбез після «бавовни» на аеродромах

Темою наради стали «питання забезпечення внутрішньої безпеки держави»

Сьогодні, 6 грудня, російський диктатор Володимир Путін втретє за три тижні провів засідання Ради безпеки. Про це передають росЗМІ.

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Зазначається, що на нараді по відеозв'язку були постійні члени Ради безпеки: 12 вищих чиновників, серед яких керівники всіх силових структур, глави обох палат парламенту, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, колишній президент Дмитро Медведєв та секретар Микола Патрушев.

Темою наради стали «питання забезпечення внутрішньої безпеки держави», та, швидше за все, засідання було пов'язане з подіями на військових аеродромах Росії.

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Нагадаємо, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Також у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.