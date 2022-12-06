Британська розвідка назвала найбільший стратегічний провал Росії

Міноборони РФ поклало відповідальність за удари по військових аеродромах у Рязанській та Саратовській областях на Україну

За даними британської розвідки, Енгельс є основною оперативною базою російської авіації дальньої дії

Британська розвідка вважає, що вибухи на російських аеродромах під Рязанню та в Енгельсі можуть бути оцінені, як одні з найбільших стратегічно значущих провалів оборони армії Росії з моменту вторгнення в Україну. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, 5 грудня кілька відкритих джерел повідомили про вибухи на авіабазі Енгельс у Саратовській області Росії та на аеродромі Дягіляєво під Рязанню на південний схід від Москви. Повідомляється, що двох важких бомбардувальників Ту-95 BEAR було пошкоджено в Енгельсі і троє людей загинули внаслідок вибуху паливного бака в Дягіляєво.

«Причини вибухів не підтверджені. Однак якщо Росія оцінить ці інциденти як навмисні напади, вона, ймовірно, вважатиме їх одними з найбільш стратегічно значущих провалів силового захисту з моменту вторгнення в Україну», – йдеться в повідомленні.

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Ці об'єкти знаходяться набагато глибше всередині Росії, ніж попередні подібні вибухи: Енгельс знаходиться більш ніж за 600 км від території, контрольованої Україною.

За даними британської розвідки, Енгельс є основною оперативною базою російської авіації дальньої дії (АДД) на заході Росії, де базується понад 30 важких бомбардувальників. Ці літаки задіяні в «ядерному стримуванні» Росії, а також часто використовувалися для запуску звичайних крилатих ракет в Україні.

«АДД, ймовірно, відреагує, тимчасово перекинувши бомбардувальники на аеродроми розосередження. Російське командування, ймовірно, спробує виявити та застосувати суворі санкції до російських офіцерів, які вважаються відповідальними за допущення інциденту», - зазначають Міноборони Британії.

Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

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Нагадаємо, у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі.