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The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати

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The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати
Російський стратегичний бомбардувальник після удару по авіабазі «Енгельс-2»
фото з відкритих джерел

Західні аналітики припускають, що Україна розробила геніальний і смертоносний дрон

У понеділок вранці на авіабазах у Саратовській області та під Рязанню сталися загадкові вибухи. Це може бути доказом появи в України нового та неочікуваного озброєння.

Обидва «хлопка» пролунали далеко від передової. На відео з російських соцмереж зафіксовано вибух на авіабазі «Енгельс-2» у Саратовській області Росії (Як повідомляв український журналіст Роман Бочкала, пошкоджені два літаки окупантів Ту-95 – «Главком»). Інший трапився на військовій авіабазі «Дягілево» поблизу Рязані. За даними російських державних ЗМІ, на «Дягілево» троє людей на базі загинули і шестеро отримали поранення «у результаті загоряння бензовоза». Повідомляється, що щонайменше два літаки було пошкоджено.

Авіабаза «Енгельс-2», вигляд із супутника
Авіабаза «Енгельс-2», вигляд із супутника
Фото: Maxar

Точна причина вибуху невідома. Але, схоже, країна знайшла спосіб поцілити у російські далекобійні стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22М, які з жовтня Кремль використовував для руйнування енергетичної інфраструктури України, залишаючи мільйони людей без електроенергії.

Є припущення, що Київ розробив ударний безпілотник із вражаючою дальністю польоту у 1000 км. Наприкінці минулого місяця з’явилась інформація, що така зброя вже застосовувалася проти російських військових. («Укроборонпром» вчора заявив, що успішно провів низку випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів – «Главком»).

Якщо це правда, це означає, що значна частина європейської Росії зараз доступна українській зброї, і що асиметрична перевага, якою Москва користувалася цього року – можливість безпечно запускати крилаті ракети з глибини Росії – вже не така й перевага.

Екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк називає військову тактику України по суті «опортуністичною». Росія, навпаки, продовжив він, веде повний «односпрямований» штурм – на захоплення Бахмута на Донбасі, попри величезні втрати російських солдатів і техніки.

Більшість військових спостерігачів очікують, що протягом наступних кількох морозних місяців лінії фронту залишатимуться в основному нерухомими – після вражаючих українських контратак восени, під час яких Київ повернув майже всю Харківську область на північному сході та звільнив Херсон.

Останній рейд у партизанському стилі 5 грудня демонструє тактичну винахідливість України в її запеклій боротьбі з Росією. І Київ продовжує дивувати. Наприкінці жовтня Україна заскочила Москву, коли рано-вранці атакувала безпілотниками з повітря та моря порт в окупованому Севастополі, де базується Чорноморський флот Росії. Повідомляється, що кілька російських фрегатів були виведені з ладу, включно з флагманом «Адміралом Макаровим», який очолив флот після ганебного для росіян знищення крейсера «Москва».

Аналітики вважають, що Україна розробила геніальний і смертоносний морський дрон. Його компоненти включають модифікований водний мотоцикл і дистанційно керовану камеру з живим зв’язком із командно-контрольним центром. Плюс вибухівка, прикріплена спереду. Безпілотники також відіграли свою роль в іншій успішній українській атаці у серпні на авіабазу Саки в Криму, під час якої було підірвано дев'ять російських військових літаків.

Київ не завжди повідомляє своїх союзників перед проведенням певних типів ризикованих військових операцій, заявили західні офіційні особи. Вони вважають, що українці навмисно уникають розголошення планів щодо атак, від яких Захід може спробувати відмовити їх. Атаки у глибині російської території є особливо чутливою зоною.

Адміністрація президента США Байдена зазначала, що побоюється вступати в прямий військовий конфлікт з Росією та не хоче ядерної ескалації. У Кремлі кажуть, що вже воюють зі США і колективним Заходом і вважають Україну маріонетковою державою, якою керують США. Білий дім надав Києву майже $20 млрд військової допомоги та допомоги у сфері безпеки, але відмовився постачати боєприпаси великої дальності, які дозволили б Києву завдати прямих ударів по Росії.

Натомість уряд Володимира Зеленського використав власну технологію спецоперацій. Серед них – атака у жовтні на російський міст через Керченську протоку, що сполучає Росію з окупованим Кримом. Раніше, у квітні, було драматичне затоплення крейсера «Москва», здійснене двома українськими протикорабельними ракетами «Нептун». Обидві атаки стали принизливими ударами по престижу Росії.

Від України і надалі можна очікувати сюрпризів.

Люк Хардінг
Кореспондент Guardian

Джерело: The Guardian

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»

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Теги: безпілотник боєприпаси вибух зброя росія Україна українці війна

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