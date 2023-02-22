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Дали задню? Росія дотримуватиметься обмежень у рамках ядерного договору

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Дали задню? Росія дотримуватиметься обмежень у рамках ядерного договору
РФ не припиняє шантажувати світ ядерною зброєю
ілюстративне фото AP Photo

«Процес обміну повідомленнями в рамках угод 1988 року між СРСР і США буде реалізований у повному обсязі»

Російські військові дотримуватимуться обмежень щодо кількості носіїв ядерних зарядів, які були передбачені Договором про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). Про це заявив перший заступник начальника головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ Євген Ільїн, пишуть пропагандистські ЗМІ.

«Щодо рівнів, які були заявлені за кількістю носіїв ядерних зарядів, вони теж будуть дотримані на період перерви у виконанні договору і, відповідно, процес обміну повідомленнями в рамках угод 1988 року між СРСР і США також налагоджений, він існує, він буде реалізований у повному обсязі», – сказав Ільїн у середу на спільному засіданні комітетів Ради Федерації з міжнародних справ та оборони та безпеки.

«Міністерство оборони активно відстежує діяльність США як щодо виконання своїх зобов'язань, так і щодо порушень...», – зазначив чиновник.

Нагадаємо, 21 лютого під час свого виступу з посланням до Федеральних зборів Путін повідомив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічну наступальну зброю. «Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Хочу ще раз наголосити, не виходить із договору,  а саме призупиняє», – сказав Путін. Заява прозвучала після того, як Київ з неоголошеним візитом відвідав президент США Джозеф Байден.

У відповідь на рішення РФ вийти з договору про ДСНО президент США заявив, що вважає великою помилкою рішення Росії.

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Теги: росія окупанти Джозеф Байден війна тероризм

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