Росію не лякає ядерна катастрофа – висновок Пентагону

Росія демонструє готовність до ядерних ризиків під час атак на ЗАЕС

У разі ядерної катастрофи постраждає весь регіон, а не лише Україна

Російські обстріли поблизу Запорізької атомної електростанції свідчать про те, що Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу. Про це повідомляє «Голос Америки» .

Високопосадовець у Пентагоні заявив, що у разі ядерної катастрофи постраждає весь регіон, не лише Україна.

«Атаки демонструють готовність Росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, а й у всьому регіоні», – сказав представник міністерства оборони США.

Інший представник Пентагону заявив, що зараз не спостерігається інтенсивних боїв навколо ЗАЕС. Він додав, що у Вашингтоні стежать за повідомленнями, що росіяни нібито збиралися передати контроль над ЗАЕС Міжнародному агентству з ядерної енергії.

«І якби вони передали контроль над атомною станцією відповідально, це було б чудово», – додав він.

При цьому він уточнив, що поки що немає безпосередньої загрози станції.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ зайняло принципову позицію та вимагає від Росії, щоб її війська залишили Запорізьку АЕС.

Як повідомлялось, що російські загарбники заборонили частині працівників Запорізької АЕС входити на територію станції.

Також президент НАЕК «Енергоатома» Петро Котін заявив, що російські окупанти, ймовірно, готуються до виходу з території Запорізької атомної електростанції.