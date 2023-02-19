Головна Думки вголос Дмитро Снєгирьов
search button user button menu button
Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Ядерна риторика Кремля – політичний блеф: Захід єдиний у підтримці України

glavcom.ua
Путні брязкає ядерною зброєю
зображення: euronews.com

Консолідована позиція ключових партнерів України стала чіткою відповіддю на погрози Путіна

Віцепрезидентка США Камала Гарріс і прем'єр Британії Ріші Сунак охарактеризували російське вторгнення в Україну як глобальну війну.

Політики обговорили, як пришвидшити спільні  міжнародні зусилля щодо військово-технічної підтримки України. На думку політиків, подібні узгоджені дії  дозволять Україні перемогти у війні та забезпечити справедливий мир.

Консолідована позиція ключових партнерів України була чіткою відповіддю на погрози російського диктатора Володимира Путіна на адресу України та Заходу.

Нагадаю, коментуючи постачання нашій країні німецьких танків Leopard, Путін заявив, що цим Захід нібито загрожує російській федерації. І пообіцяв, що росіянам «є чим відповісти». Натякаючи, схоже, на ядерну зброю.

Подібні путінські заяви – це істерика. Такі періодично робить експрезидент РФ Медведєв. Зокрема, говорячи про можливість ядерного сценарію у разі програшу Росії у цій війні. Все це – елементи військово-політичного шантажу.

Якщо раніше подібні заяви лунали з боку Пєскова, Медведєва, Володіна та інших другорядних персонажів, які мало впливають на внутрішньополітичний простір РФ, то тепер як перша скрипка все частіше виступає сам диктатор Путін.

Чи налякав він когось цим? Поміркуймо, спираючись на висловлювання представників Заходу.

Наприкінці січня голова військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер заявив, що НАТО фактично готове до прямої конфронтації з Росією.

Знакова заява з огляду на те, що ще недавно НАТО і політичне керівництво країн ЄС застерігали українську сторону щодо можливої реалізації планів звільнення Криму військовим шляхом. Зараз – оцінки протилежні. Нам, схоже, дають «зелене світло» щодо Криму.

Говорять самі за себе й танкові рішення. Мовиться про танки Leopard 2 від Німеччини, американські M1 Abrams та британські Challenger 2.

Берлін вже заявив, що планує дозволити передачу десятків танків Leopard 1 з промислових складів.

Раніше ФРН мала досить стриману позицію з приводу поставок танків Україні – і сама не хотіла, і іншим не давала надавати нам ті ж Leopard, що стоять на озброєнні інших країн. Але після небажання Кремля припинити війну, після чергових ядерних пугалок – бачимо кардинальну зміну позиції німецького керівництва.

І не лише його.

США заявили, що дадуть нам далекобійні боєприпаси з комбінованою (інерційною, супутниковою та напівактивною лазерною) системою наведення.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак виступив за створення для України розширених можливостей натівського стандарту, які мають дати їй захист до того, як вона стане членом Альянсу. Зокрема, Сунак наголосив на необхідності для союзників думати про зміцнення довгострокової оборони України.

Всі ці заяви, а також дії – це відповідь на російську ескалацію, погрози, російські істерики. Зокрема нинішню – у виконанні Путіна.

Ми бачимо консолідовану позицію топових країн Заходу. Адекватна, дзеркальна відповідь на погрози з боку Росії, зокрема, ядерні, на що вона навряд чи піде. Тому що про неприпустимість навіть просто ядерної риторики висловилися не лише країни НАТО, а й Китай з Індією, відносно лояльні до РФ.

Відповідно, брязкання ядерною зброєю – це елемент політичного блефу. А інших реальних важелів впливу на ситуацію у Кремля фактично не залишилося.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ядерна зброя путін війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашист вимагав екзотичних фруктів виключно в очищеному вигляді
Путініст Дюжев, перебуваючи на прифронтовій лінії, зажадав десертів та екзотичних фруктів
Сьогодні, 12:01
Байден звернеться до Путіна і росіян у річницю вторгнення
Байден звернеться до Путіна і росіян у річницю вторгнення
Вчора, 20:58
Мюнхенська безпекова конференція. Вірменія та Азербайджан дали ляпас Путіну
Мюнхенська безпекова конференція. Вірменія та Азербайджан дали ляпас Путіну
Вчора, 21:25

Дмитро Снєгирьов

Ядерна риторика Кремля – політичний блеф: Захід єдиний у підтримці України
Ядерна риторика Кремля – політичний блеф: Захід єдиний у підтримці України
Росія інтенсифікує обстріли: із чим це пов’язано
Росія інтенсифікує обстріли: із чим це пов’язано
Зброя для України: під ударом – Джанкойський аеродром і лінії постачання РФ на сході України
Зброя для України: під ударом – Джанкойський аеродром і лінії постачання РФ на сході України
Вибухи в Ірані: чи вплине атака на завод дронів на хід війни в Україні
Вибухи в Ірані: чи вплине атака на завод дронів на хід війни в Україні
РФ мілітаризує школи і виші
РФ мілітаризує школи і виші
Лівобережна Херсонщина – під вогневим контролем ЗСУ: які є варіанти деокупації регіону
Лівобережна Херсонщина – під вогневим контролем ЗСУ: які є варіанти деокупації регіону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу
17K
Росія пояснила, звідки бере ракети для нових терористичних атак по Україні
9216
Starlink в Україні: з Ілоном Маском «провели розмову»
6541
Окупант розповів матері про «Возмездіє» та завершення війни до травня
5281
Три умови для звільнення українських територій: версія від президента Чехії
4959
Німеччина розчарована кількістю країн, які зголосилися надати Україні Leopard 

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту