Росія призупинила участь в договорі про ядерну зброю: Байден відреагував

Американський лідер вважає помилковим рішення РФ

Президент США Джо Байден вважає великою помилкою рішення Росії призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). Про це написала журналістка CBS News Сара Кук у Twitter.

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«Це велика помилка», – заявив американський лідер, коментуючи рішення росіян призупинити дію останньої угоди зі США.

Нагадаємо, 21 лютого під час свого виступу з посланням до Федеральних зборів Путін повідомив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічну наступальну зброю. «Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Хочу ще раз наголосити, не виходить із договору, а саме призупиняє», – сказав Путін