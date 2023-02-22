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Росія призупинила участь в договорі про ядерну зброю: Байден відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія призупинила участь в договорі про ядерну зброю: Байден відреагував
фото з відкритих джерел

Американський лідер вважає помилковим рішення РФ 

Президент США Джо Байден вважає великою помилкою рішення Росії призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). Про це написала журналістка CBS News Сара Кук у Twitter.

«Це велика помилка», – заявив американський лідер, коментуючи рішення росіян призупинити дію останньої угоди зі США.

Нагадаємо, 21 лютого під час свого виступу з посланням до Федеральних зборів Путін повідомив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічну наступальну зброю. «Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Хочу ще раз наголосити, не виходить із договору,  а саме призупиняє», – сказав Путін

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Теги: журналіст озброєння США росія Джозеф Байден

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