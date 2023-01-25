Банкова пророкує поразку і розпад Росії

Подоляк вважає, що Росія розпочне з Україною реальні переговори щодо своєї відповідальності за злочини й компенсації за вбивства та руйнування

Подоляк: «Територією Росії ширитиметься протест не політичного, а соціального характеру – через втрачених на війні близьких»

Невдовзі російська влада може вдатись до певних наступальних дій, які обернуться для неї великою кількістю втрат, сил й засобів. Процес розпаду для Кремля розпочнеться після двох-чотирьох серйозних поразок у війні. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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Після серйозних поразок на фронті в Росії розпочнеться процес розпаду й остаточної деморалізації. Росіяни продовжать втікати, а їх країна отримуватиме все більше мертвих тіл. В міста масово виходитимуть на протести поранені військові та ампутанти.

«Територією Росії ширитиметься протест не політичного, а соціального характеру – через втрачених на війні близьких. У цей час в оточенні Путіна розгоряться суттєві внутрішні міжусобиці. Почнеться класичний російський пошук винних. Силові вертикалі ослабнуть і почнуть швидко занепадати», – написав Подоляк.

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Україна, зі свого боку, продовжить звільняти свої території, а тим часом етнічні суб'єкти Росії матимуть шанс стати самостійними.

«Ядерна зброя так чи інакше контролюватиметься, зокрема й залишками російського генералітету. Тому немає великих ризиків, що вона з’явиться на чорному ринку чи буде принаймні якийсь час неконтрольованою», – додав радник голови Офісу президента.

Росія розпочне з Україною реальні переговори щодо своєї відповідальності за злочини й компенсації за вбивства та руйнування.

Дата описаного сценарію залежить від поставок до України озброєння. Київ передав НАТО конкретні цифри й найменування. Сьогодні ж війна є обґрунтованою математичною моделлю.

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Нагадаємо, триває 336-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.