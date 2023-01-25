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Банкова пророкує поразку і розпад Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова пророкує поразку і розпад Росії
Подоляк вважає, що Росія розпочне з Україною реальні переговори щодо своєї відповідальності за злочини й компенсації за вбивства та руйнування
фото: Офіс президента

Подоляк: «Територією Росії ширитиметься протест не політичного, а соціального характеру – через втрачених на війні близьких»

Невдовзі  російська влада може вдатись до певних наступальних дій, які обернуться для неї великою кількістю втрат, сил й засобів. Процес розпаду для Кремля розпочнеться після двох-чотирьох серйозних поразок у війні. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Після серйозних поразок на фронті в Росії розпочнеться процес розпаду й остаточної деморалізації. Росіяни продовжать втікати, а їх країна отримуватиме все більше мертвих тіл. В міста масово виходитимуть на протести поранені військові та ампутанти.

«Територією Росії ширитиметься протест не політичного, а соціального характеру – через втрачених на війні близьких. У цей час в оточенні Путіна розгоряться суттєві внутрішні міжусобиці. Почнеться класичний російський пошук винних. Силові вертикалі ослабнуть і почнуть швидко занепадати», – написав Подоляк.

Україна, зі свого боку, продовжить звільняти свої території, а тим часом етнічні суб'єкти Росії матимуть шанс стати самостійними.

«Ядерна зброя так чи інакше контролюватиметься, зокрема й залишками російського генералітету. Тому немає великих ризиків, що вона з’явиться на чорному ринку чи буде принаймні якийсь час неконтрольованою», – додав радник голови Офісу президента.

Росія розпочне з Україною реальні переговори щодо своєї відповідальності за злочини й компенсації за вбивства та руйнування.

Дата описаного сценарію залежить від поставок до України озброєння. Київ передав НАТО конкретні цифри й найменування. Сьогодні ж війна є обґрунтованою математичною моделлю.

Нагадаємо, триває 336-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському - обороняється. 

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Теги: зброя війна путін ядерна зброя протест військові озброєння влада радник Михайло Подоляк ворог переговори росіяни

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