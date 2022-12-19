Росія неодмінно розпадеться. РНБО назвала причини

Завдяки кремлівському режимові, держава-терористка припинить існування

Кремлівський диктатор Володимир Путін сам загнав себе та державу-терористку Росію в глухий кут, адже цю війну він почав не тільки проти України, а й проти власного народу. Тож Путін своїми діями знищить Російську Федерацію, вона припинить існування в тих межах, в яких на сьогоднішній день є, завдяки діям диктатора і його оточення. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю «Українській правді».

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Вороги почали повномасштабне вторгнення та вчинили масові воєнні злочини, адже поставили на кін руйнацію своєї країни, тобто владна верхівка РФ заздалегідь вирішила зруйнувати Російську Федерацію. І процес уже запущений.

«Може так статися, що в будь-який день ми з вами прокинемося, а там уже все змінилося. Тому давайте очікувати певних подій, які там будуть відбуватися. Вони там будуть відбуватися обов'язково. Якщо у росіян немає зовнішнього ворога, вони дуже швидко розпадаються», – каже Данілов.

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Наразі ж приспішники Путіна розуміють, що шансів виграти в цій війні у них нуль.

«І не тому, що нам хтось допомагає, а тому, що це світоглядна війна. Вона нагадує війну, яка була в минулому столітті, коли проти фашизму об'єдналися всі країни без виключення», – пояснює секретар РНБО.

Нагадаємо, серед наближених до кремлівського диктатора Володимира Путіна відбуваються підкилимні процеси. Незадоволені політикою Кремля можуть зважитися на переворот, причому це відбудеться тихцем і неочікувано. Наразі Путін боїться своєї ж маріонетки в Чечні Рамзана Кадирова, адже той має окрему армію і взамін на свободу дій залишає Ічкерію під владою Путіна.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що певні підготовчі процеси до усунення президента РФ Володимира Путіна від влади вже йдуть.