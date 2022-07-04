Дипломати РФ покинули Болгарію у футболках із Путіним (фото)

Один із висланих російських чиновників в аеропорту Софії. На його футболці з фотографією Путіна написано «Росія – країна, яка нічого не боїться»

Болгарія оголосила персонами нон грата 70 російських дипломатів, що стало найбільшою висилкою з часів холодної війни

Два російські урядові літаки взяли на борт 70 висланих з Болгарії дипломатів та їхні родини в неділю і вилетіли з Софії до Москви. Про це пише Euractiv.

За даними болгарської преси, загальна кількість пасажирів, які покинули країну, становить понад 180 осіб.

Минулого четверга Болгарія оголосила персонами нон грата 70 російських дипломатів, що стало найбільшою висилкою з того часу, як Велика Британія вислала 105 радянських дипломатів під час холодної війни в 1971 році.

Як повідомляється, не всі 70 висланих осіб є дипломатами, деякі з них є технічним персоналом, таким як кухарі, водії або садівники. Серед висланих російських дипломатів, які вирушили до Москви, був і другий номер російського посольства Філіп Воскресенський, який заявив, що жоден із росіян «висланих незаконно, нахабно» не працював проти Республіки Болгарія.

«Ніхто не може зіпсувати російсько-болгарські відносини, ніхто», – сказав Воскресенський, виступаючи в аеропорту.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Болгарія звела «до мінімуму, навіть до нуля» можливість функціонування російського посольства в Софії.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко попередив, що Москва повинна вирішити, зберігати чи закривати російську дипломатичну присутність у Болгарії.

Як повідомлялося, 70 російських дипломатів були вигнані з Болгарії. Два російські літаки вилетіли із Софії з десятками співробітників російських дипломатичних служб та їхніми сім'ями.

У відповідь Росія пригрозила розривом дипломатичних відносин. Європейський Союз, членом якого Болгарія є з 2007 року, відповів на загрозу Росії і заявив, що повністю підтримує і солідарний з Болгарією.

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