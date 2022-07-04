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    Політика

    Болгарія звинуватила Росію у підкупі публічних осіб

    Сума послуг становить близько 2 тис. євро на місяць - Болгарія звинуватила Росію у підкупі публічних осіб
    Сума послуг становить близько 2 тис. євро на місяць
    фото: euractiv.com

    Болгарські спецслужби мають дані про те, що РФ платить за поширення російської пропаганди в країні

    Речниця болгарського уряду Лена Бориславова заявила, що Росія платить громадським діячам, журналістам і політикам за поширення російської пропаганди в країні. Сума послуг становить близько 2 тис. євро на місяць, повідомляє Euractiv.

    «Всім, хто безкоштовно плює на ЄС і НАТО, а також підтримує дії Путіна в Україні, ви повинні знати, що ви облажалися. Ті, хто надихає вас на це, отримують гроші. Щомісяця», – сказала Бориславова.

    За її словами, болгарські спецслужби мають дані про те, що російська влада платить болгарським громадським діячам, журналістам і політикам близько дві тисячі євро на місяць за поширення російської пропаганди в країні.

    Вона зазначила, що деякі публічні оратори звикли вводити публіку в оману та грати з хибними уявленнями та страхами.

    Як повідомлялося, 70 російських дипломатів були вигнані з Болгарії. Два російські літаки вилетіли із Софії з десятками співробітників російських дипломатичних служб та їхніми сім'ями.

    У відповідь Росія пригрозила розривом дипломатичних відносин. Європейський Союз, членом якого Болгарія є з 2007 року, відповів на загрозу Росії і заявив, що повністю підтримує і солідарний з Болгарією.

    Також Болгарія знешкодила у Чорному морі якірну міну

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    Теги: ЄС росія окупанти війна гроші Болгарія Україна окупація #stoprussia
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    Болгарія звинуватила Росію у підкупі публічних осіб