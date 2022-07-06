Дипломатичний конфлікт Болгарії та РФ: російське посольство зазнало нового удару

Після роз’яснень Єврокомісії болгарська влада вирішить, що робити далі

Болгарія відповідно до санкцій Європейського Союзу заморозила переказ із Росії до її посольства в Софії, який призначався для виплат зарплат дипломатів. Про це повідомив міністр фінансів Болгарії Асен Василев.

«Є переказ до посольства Росії, який потрапляє безпосередньо під санкції Єврокомісії. Посольство Росії запросило скасувати санкції за цей переказ, і зараз скасування узгоджується з ЄК», – сказав Василев.

Міністр уточнив, що розмір переказу становить $890 тис. Після роз’яснень Єврокомісії болгарська влада вирішить, що робити з коштами.

Нагадаємо, дипломатична напруженість між Болгарією та Росією загострилася після того, як уряд у Софії ухвалив рішення про висилку 70 співробітників російської дипмісії. Російські дипломати та офіційні особи вилетіли до Москви у неділю.

У відповідь Росія пригрозила розривом дипломатичних відносин. Європейський Союз, членом якого Болгарія є з 2007 року, відповів на загрозу Росії і заявив, що повністю підтримує і солідарний з Болгарією.