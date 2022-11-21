Для чого Путін задобрює російських військових блогерів – пояснення ISW

Російські військові блогери не просто підтримують війну – вони стають групою з окремим голосом всередині Росії

Президент Росії Володимир Путін захистив військових блогерів від нападів міноборони і їхню незалежність, незважаючи на те, що він посилює утиски і цензуру по всій Росії. Про це на основі зібраних даних повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що військові блогери не просто підтримують війну – вони стають групою з окремим голосом всередині Росії. Однак вони не є повністю відокремленими від російської влади.

Окремі з них зараз займають офіційні посади в Кремлі. Путін підвищив деяких відомих блогерів з великою кількістю підписників, щоб охопити націоналістичну аудиторію, до якої вони звертаються, і, що найважливіше, не допустити, щоб ця група відвернулася від «путінізму».

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Популярність спільноти блогерів, ймовірно, є прямим результатом нездатності Кремля встановити ефективну присутність у Telegram, що випливає із загальної нездатності Путіна підготувати свій народ до серйозної і тривалої війни.

В інституті стверджують, що Путін продовжує подвоювати підтримку незалежності публікацій блогерів навіть тоді, коли посилює зусилля з мобілізації російського населення на війну. Ці два явища майже напевно пов'язані між собою.

«Чи залишаться блогери лояльними до Путіна і військових зусиль, якщо російські військові продовжуватимуть боротися і зазнаватимуть невдач? Як відреагує Путін, якщо вони цього не зроблять? Ці питання можуть стати важливими в міру того, як Путін збільшує свої вимоги до населення, яке не бажає забезпечувати гарматне м'ясо для війни», – зазначають аналітики інституту.

Ключові висновки ISW про бойові дії в Україні 20 листопада:

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Головне управління військової розвідки України повідомило 20 листопада, що російські спецслужби планують напади під чужими прапорами на білоруські об'єкти критичної інфраструктури з метою тиску на білоруських військових для вступу у війну в Україні.