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Які три кроки повинен зробити Путін для початку переговорів – заява Банкової

Юрій Лящук
glavcom.ua
Які три кроки повинен зробити Путін для початку переговорів – заява Банкової
Росія повинна повернутись до міжнародного права
фото з відкритих джерел

Росія повинна вивести війська з території України

Росія має виконати три головні умови для того, щоб розпочати переговори з Україною. Зокрема, обов'язковим є виведення військ з нашої країни. Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, головними кроками до переговорів з Україною для Росії є:

  1. Припинення стрілянини ракетами по суверенній державі.
  2. Виведення окупаційних військ з території суверенної держави.
  3. Повернення до міжнародного права, де прописані кордони країни.

Раніше Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні, щоб наблизити кінець війни.

Нагадаємо, Банкова спрогнозувала, що відбудеться з армією Путіна до весни. На думку радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, країна-агресор Російська Федерація повністю виснажить свої ресурси для ведення повномасштабної війни проти України до весни 2023 року.

Відзначимо, Зеленський назвав головні умови для початку діалогу з Росією.

Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови.

Раніше стало відомо, чи було офіційне звернення Кремля щодо мирних переговорів.

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Теги: Михайло Подоляк Україна росія війна Офіс президента

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