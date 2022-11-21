Які три кроки повинен зробити Путін для початку переговорів – заява Банкової

Росія повинна вивести війська з території України

Росія має виконати три головні умови для того, щоб розпочати переговори з Україною. Зокрема, обов'язковим є виведення військ з нашої країни. Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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За його словами, головними кроками до переговорів з Україною для Росії є:

Припинення стрілянини ракетами по суверенній державі. Виведення окупаційних військ з території суверенної держави. Повернення до міжнародного права, де прописані кордони країни.

Раніше Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні, щоб наблизити кінець війни.

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Нагадаємо, Банкова спрогнозувала, що відбудеться з армією Путіна до весни. На думку радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, країна-агресор Російська Федерація повністю виснажить свої ресурси для ведення повномасштабної війни проти України до весни 2023 року.

Відзначимо, Зеленський назвав головні умови для початку діалогу з Росією.

Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови.

Раніше стало відомо, чи було офіційне звернення Кремля щодо мирних переговорів.

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