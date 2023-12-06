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Друг Путіна Мадуро заявив про анексію частини Гаяни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Друг Путіна Мадуро заявив про анексію частини Гаяни
Нафтовим компаніям, які там працюють на незаконно анексованій території Гаяни, Ніколас Мадуро дав три місяці для завершення операцій
фото ілюстративне

Ніколас Мадуро оголосив західну частину сусідньої Гаяни – Ессекібо – 24-м штатом країни

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про приєднання багатого нафтою регіону Ессекібо, розташованого в західній частині сусідньої незалежної держави – Гайани. Територія отримала назву Гайана-Ессекібо, офіційний Каракас вважає її 24-м штатом Венесуели. Мадуро закликав Національну асамблею Венесуели ухвалити закон про захист спірної території. Про це повідомило видання Ultimas Noticias.

Мадуро також доручив венесуельським відомствам, які видають ліцензії на видобуток газу, нафти та корисних копалин, створити на території Ессекібо свої представництва. Нафтовим компаніям, які там працюють, Мадуро дав три місяці для завершення операцій.

«Тільки по-доброму. З повагою до міжнародного права, з повагою до законів, з повагою до добросусідства», – заявив президент Венесуели.

Нагадаємо, 3 грудня у Венесуелі відбувся референдум щодо визнання суверенітету над територією Ессекібо, яку контролює Гайана. Влада стверджує, що понад 95% учасників референдуму погодилися з приєднанням Ессекібо. Однак електоральні експерти та ЗМІ говорять про низьку явку та фальсифікації. 

У ніч підрахунку голосів голова виборчої комісії Елвіс Аморозо заявив про «перемогу відповіді «так» із явкою, яка перевищує 10,5 мільйона виборців». На референдумі загалом було пʼять питань – і фахівці припускають, що Аморозо говорив про суму голосів, а реальна явка становила 2,1 мільйона виборців. Це трохи більше ніж 10%, отже, референдум не відбувся.

Референдум, який влада Венесуели називала консультативним, проводився всупереч рішенню Міжнародного суду ООН, який наказував Венесуелі утриматися від будь-яких дій щодо зміни ситуації у територіальній суперечці з Гайаною. Ситуація загострилася після 2015 році, коли в Ессекібо було відкрито родовища нафти та газу.

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Теги: Венесуела анексія

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