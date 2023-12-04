Венесуела – нова гаряча точка імені Путіна

Ми повинні чітко розуміти: ціль Путіна в тому, щоб США визнали його рівним

Від сьогодні на карті світу, судячи з усього, зʼявиться ще одна гаряча точка імені Путіна. У Венесуелі пройшов референдум про приєднання 2/3 території Гаяни. Без США Гаяна не має навіть теоретичних шансів вистояти. Без Росії Мадуро нізащо не наважився б на цей крок.

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Поки рано говорити, як будуть розвиватися події, але це точно ще одна спроба Росії повторити сирійський сценарій, коли одним конфліктом перебивають інший.

Важливо також звернути увагу на те, що в день референдуму заступник міністра оборони РФ Євкуров прибув до Нігера, де зустрівся, як мінімум, з міністром оборони. Євкуров, нагадаю, став відповідальним за африканські активи Пригожина і воєнну присутність Росії в Африці, а Нігер – виробник урану номер один у світі. Не виключено, що Євкуров привіз якусь пропозицію по російським плюшкам в обмін на закриття американської бази в цій країні.

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Одним словом, для нашої дипломатії настають надскладні часи. Ми повинні чітко розуміти: ціль Путіна в тому, щоб США визнали його рівним. Йому потрібен навіть не конфлікт, а імітація конфлікту. Для того, щоб з ним сіли за стіл переговорів президент США і лідер КНР.