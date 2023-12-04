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Вадим Денисенко Журналіст

Венесуела – нова гаряча точка імені Путіна

glavcom.ua
Це точно ще одна спроба Росії повторити сирійський сценарій, коли одним конфліктом перебивають інший
фото з відкритих джерел

Ми повинні чітко розуміти: ціль Путіна в тому, щоб США визнали його рівним

Від сьогодні на карті світу, судячи з усього, зʼявиться ще одна гаряча точка імені Путіна. У Венесуелі пройшов референдум про приєднання 2/3 території Гаяни. Без США Гаяна не має навіть теоретичних шансів вистояти. Без Росії Мадуро нізащо не наважився б на цей крок.

Поки рано говорити, як будуть розвиватися події, але це точно ще одна спроба Росії повторити сирійський сценарій, коли одним конфліктом перебивають інший.

Важливо також звернути увагу на те, що в день референдуму заступник міністра оборони РФ Євкуров прибув до Нігера, де зустрівся, як мінімум, з міністром оборони. Євкуров, нагадаю, став відповідальним за африканські активи Пригожина і воєнну присутність Росії в Африці, а Нігер – виробник урану номер один у світі. Не виключено, що Євкуров привіз якусь пропозицію по російським плюшкам в обмін на закриття американської бази в цій країні.

Одним словом, для нашої дипломатії настають надскладні часи. Ми повинні чітко розуміти: ціль Путіна в тому, щоб США визнали його рівним. Йому потрібен навіть не конфлікт, а імітація конфлікту. Для того, щоб з ним сіли за стіл переговорів президент США і лідер КНР.

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Теги: референдум президент конфлікт війна США Венесуела

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