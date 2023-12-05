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Ілія Куса експерт Українського інституту майбутнього

Венесуела почне війну проти Гайани?

glavcom.ua
Конфлікт за територію Ессекібо, триває щонайменше з XIX століття
карта: BBC

З точки зору військової підготовки, Венесуела може дозволити собі маленьку битву

Поки що нападу немає. У нас повелися на вкидання минулого тижня про нібито напад Венесуели на сусідню Гайану з метою окупації спірної території, на яку претендує Каракас із XIX століття. Але мені здається, крики передчасні.

Днями у Венесуелі відбувся консультаційний референдум, на якому люди, по суті, вирішували, підтримувати претензії країни на спірну територію чи ні. Звичайно ж, 95% проголосували «за».

Із 20 млн проголосувало трохи більше ніж 10. Оскільки референдум консультаційний, його рішення юридично не зобов'язують Мадуро починати війну. Для венесуельців спірна територія Ессекібо в сусідній Гайані – це «скрєпна» тема, причому як для влади, так і для опозиції, у цьому багато хто єдиний.

Але є різниця між реальними бойовими діями і заявами.

На мій погляд, те, що ми бачимо зараз, – риторика, психологічний тиск з боку Ніколаса Мадуро з метою мобілізувати навколо себе електорат, нагадати про скрєпи, які всім зрозумілі, і схилити США до поступок напередодні виборів, які Каракас пообіцяв зробити у 2024 році для перезавантаження політичної системи та зняття санкцій (частину з яких уже послабили).

Жодних бойових дій на кордоні Венесуели і Гайани не було. Поки що. Усе залежить від готовності Мадуро похитати ситуацію більше, ніж на словах, і від рівня напруги, яку ця ситуація створить у Гайані. Президент останньої вчора виступив і запевнив громадян, що референдум у Венесуелі ні до чого не призведе, і що боятися великої війни не потрібно.

З точки зору військової підготовки, Венесуела може дозволити собі маленьку війну. Армія Гайани слабка і нечисленна, а територія, на яку претендує Венесуела, малозаселена, хоча багата на ресурси (власне, в цьому і предмет суперечки, а не тільки заради джунглів як таких).

Але політично й економічно, Венесуела в дуже скрутному становищі, і ризиків від такого конфлікту більше, ніж передбачуваних вигод. Тому, мені здається, ніякого фінального рішення про напад у Каракасі поки що немає. Як і немає світової змови «поганих хлопців» проти «хороших» і ручного управління світом, до чого часто схиляються розмови про подібні ситуації та конфлікти.

Повторюся, конфлікт за територію Ессекібо триває щонайменше з ХІХ століття і дістався регіону у спадок від колоніальних імперій, як це часто буває в країнах так званого «Глобального півдня».

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Джерело
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Теги: армія референдум Венесуела

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