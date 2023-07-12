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Дуда розчарований рішенням НАТО щодо України (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дуда розчарований рішенням НАТО щодо України (відео)
Анджей Дуда: Я сподіваюся, що за кілька років Україна стане повноцінним членом НАТО
фото з відкритих джерел

Польський президент: «Практично неможливо зараз запропонувати Україні прийняття в НАТО»

Президент Польщі Анджей Дуда вважає «недостатнім» рішення Північноатлантичного альянсу щодо України, яке було озвучено вчора, у перший із двох днів саміту НАТО у Вільнюсі. Про це він заявив журналістам.

«На мою думку, цього абсолютно недостатньо. Я сподіваюся, що за кілька років Україна стане повноцінним членом НАТО», – сказав він.

Польський лідер зазначив, що «дуже важко, практично неможливо» запропонувати Україні прийняття в НАТО «завтра, наприклад, бо нам потрібна єдність, щоб ухвалити рішення, і зараз триває війна, а під час війни це неможливо, з огляду на статтю 5 статуту НАТО про колективну оборону».

Раніше Зеленський озвучив пріоритети свого візиту на саміт НАТО.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте, невідомо коли.

Вчора Володимир Зеленський «в останню хвилину» намагався переконати союзників у НАТО переписати заяву, яка має вийти за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі. 

На Заході образились на звернення українського президента Володимира Зеленського щодо їх позиції для України.

Читайте також: Саміт НАТО: добре і погане для України
Теги: Польща НАТО саміт Анджей Дуда Україна

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