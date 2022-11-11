Здали Херсон. Дугін закликає убити Путіна 

«Херсон сдан полностью... за это несет ответственность власть»

Ідеолог «русского міра» Олександр Дугін у соцмережах опублікував текст із докорами через те, рашисти начебто здали Херсон, і закликом розквитатися за це з російським диктатором Володимиром Путіним. Дугін написав, що влада має понести відповідальність за здачу «русского региона».

«Если власть не спасает, тогда (її має чекати – ред.) судьба «царя дождей (смотри Фрезера)», – написав пропагандист.

Він натякає на те, що Путіну світить доля мага із деяких племен, який не виправдав сподівання свого народу: за це йому розрізали живіт.

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«Если дождь не идет, люди собираются и требуют, чтобы царь дал им дождь; если же небо продолжает оставаться безоблачным, царю вспарывают живот, в котором он, как гласит поверье, скрывает ливни», – йдеться в книзі «Золота гілка» Фрезера.

Однак допис Дугіна довго не проіснував, пропагандист незабаром видалив його зі сторінки. Однак скріншоти збереглися.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що правляча російська верхівка втрачає важелі впливу і влада переходить до рук кримінально-терористичного угрупування.

Як відомо, Дугіна вважають ідеологом російських спецслужб. Для них начебто певною мірою настільною книгою є дугінська праця «Основи геополітики: геополітичне майбутнє Росії».

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