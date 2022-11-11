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Здали Херсон. Дугін закликає убити Путіна 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Здали Херсон. Дугін закликає убити Путіна 
Дугін пропонує жорстокий кінець для диктатора
фото з відкритих джерел

«Херсон сдан полностью... за это несет ответственность власть» 

Ідеолог «русского міра» Олександр Дугін у соцмережах опублікував текст із докорами через те, рашисти начебто здали Херсон, і закликом розквитатися за це з російським диктатором Володимиром Путіним. Дугін написав, що влада має понести відповідальність за здачу «русского региона».

«Если власть не спасает, тогда (її має чекати – ред.) судьба «царя дождей (смотри Фрезера)», – написав пропагандист.

Він натякає на те, що Путіну світить доля мага із деяких племен, який не виправдав сподівання свого народу: за це йому розрізали живіт.

«Если дождь не идет, люди собираются и требуют, чтобы царь дал им дождь; если же небо продолжает оставаться безоблачным, царю вспарывают живот, в котором он, как гласит поверье, скрывает ливни», – йдеться в книзі «Золота гілка» Фрезера.

Однак допис Дугіна довго не проіснував, пропагандист незабаром видалив його зі сторінки. Однак скріншоти збереглися. 

Здали Херсон. Дугін закликає убити Путіна  фото 1

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що правляча російська верхівка втрачає важелі впливу і влада переходить до рук кримінально-терористичного угрупування.

Як відомо, Дугіна вважають ідеологом російських спецслужб. Для них начебто певною мірою настільною книгою є дугінська праця «Основи геополітики: геополітичне майбутнє Росії». 

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Теги: путін Херсон рашисти пропагандист Дугін дождь власть влада

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