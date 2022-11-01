«Кухар Путіна» посилює свою владу в РФ – ISW

Пригожин розкритикував російських олігархів та еліту

Власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин продовжив свої зусилля для підвищення свого статусу серед російських еліт. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Кухар Путіна» намагався висунути звинувачення проти мера Санкт-Петербурга в корупції і заявив про швидке відкриття в Петербурзі центру ПВК «Вагнера».

Так, 31 жовтня Пригожин звернувся з проханням, щоб генпрокуратура Росії порушила кримінальну справу за фактом організації губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим «злочинного співтовариства» в Петербурзі. Пригожин стверджував, що злочинна мережа Бєглова має намір пограбувати державний бюджет і збагатити корупціонерів. «Ймовірно, Пригожин використовує свою критику Бєглова та інших петербурзьких політиків для підвищення власної репутації – і його кампанія може спрацювати», – зазначили аналітики ISW.

Приватні військові компанії, такі як Вагнера, є незаконними згідно з російською конституцією Пригожин закликав місцевих урядовців, у яких є проблеми з його центром, подати в суд і припустив, що він створить нові філії, якщо філія в Санкт-Петербурзі буде успішною.

Також Пригожин розкритикував російських олігархів і еліти за те, що вони живуть у «комфортному стані» і перешкоджають повній мобілізації російського суспільства. Він заявив: «Коки діти (еліти – ред.) не підуть воювати, повної мобілізації країни не буде».

Аналітики вважають, що Пригожин утверджується як політична сила, використовуючи свій популярний статус і свою приналежність до «Вагнера» для критики своїх опонентів в елітних колах і для інституціоналізації власної влади.

Нагадаємо, днями Пригожин направив до генеральної прокуратури РФ заяву, в якій закликав обмежити у Росії доступ до відеосервісу YouTube.

Раніше Пригожин різко критикував військове керівництво РФ та їх методи та стратегії ведення війни.

Також ISW повідомляв, що Пригожин створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.