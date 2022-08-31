Душ за графіком, тепло лише у вітальні. Як німці проводять енергетичну мобілізацію

Путін змусив ситу Європу екстрено готуватися до суворої зими

Після того, як у червні російський «Газпром» різко скоротив потік газу до країн Європейського Союзу, Єврокомісія попередили: треба готуватися до повного припинення постачання російського газу. З серпня цього року до квітня 2023 року країни ЄС зобов'язалися добровільно скоротити споживання газу на 15% порівняно з їхнім середнім споживанням за останні п'ять років. Надзвичайний план щодо заощадження газу 26 липня затвердили на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС. Проти проголосувала тільки Угорщина. У разі масової нестачі газу ЄС може оголосити «режим тривоги», після чого скорочення споживання стане обов'язковим.

У Німеччині державний регулятор закликав громадян підготуватися до дефіциту газу. Голова федерального агентства з мереж Клаус Мюллер попросив власників будинків і квартир перевірити та налаштувати свої газові котли та радіатори, щоби максимізувати їхню ефективність. «Технічне обслуговування може зменшити споживання газу на 10-15%», – сказав він. «До літа 2024 року німецька економіка повністю знайде заміну газу із Росії», – запевнив Клаус Мюллер в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag, наголошуючи, що ціни на газ у Німеччині виростуть.

Можливість перебоїв із поставками російського газу спричинила паніку серед жителів Німеччини, адже ніхто не хоче взимку мерзнути в неопалюваній квартирі. Тому все більше німців шукають альтернативні джерела тепла: зріс попит на різні види опалювальних приладів попри те, що опалення електроприладами утричі дорожче ніж газове. До відома: у Німеччині газ використовується для виробництва електроенергії та опалення будинків.

У німецьких селах та невеликих містах майже в усіх приватних будинках, крім газових котлів, встановлені каміни. Дбайливі господарі ще навесні запаслися дровами на зиму. Крім того, власники осель шукають способи зменшити споживання газу, у тому числі й за рахунок встановлення більш сучасного енергоефективного обладнання.

Про те, як жителі Північної Німеччини готуються до непростого опалювального сезону, «Главкому» розповіли Рольф Рот та Фред Шуберт – господарі приватних будинків у селі Маршахт неподалік Гамбурга.

«Можна зменшити опалення і тепліше вдітися»

Рольф Рот – колишній мер об’єднаної територіальної громади Маршахт, в якій він мешкає. На його думку, коли у січні 2023 прийдуть річні платіжки за газ, багато німців будуть шоковані.

Рольф Рот (праворуч), каже, що багато німців модернізували будинки, щоби втрачати менше тепла, яке дуже дороге фото: glavcom.ua

З метою економії газу в німецьких оселях давно встановлені радіатори з регулюванням температури. Що можна ще зробити для зниження споживання газу та інших енергоносіїв?

Протягом багатьох років у Німеччині діють нормативи щодо використання радіаторів та інших пристроїв, тому ми й надалі будемо дотримуватися встановлених вимог. У моєму будинку скрізь вкручені ощадні лампи, завдяки яким економія електроенергії підвищується у рази.

Протягом багатьох років ми дбаємо про покращення ізоляції будинку задля збереження тепла. Зараз ми замінюємо металопластикові вікна на більш енергоефективні. Але якщо потрібно буде взимку різко знизити споживання газу, доведеться змиритися з тим, що температура вдома буде нижчою на один-два градуси, крім однієї чи двох кімнат. У будинку встановлено газовий бойлер, який підігріває воду. З метою економії ми можемо приймати душ лише через день, тоді як зараз ми це робимо щодня.

Щоби зекономити електроенергію, ми також можемо вимкнути режим очікування на всіх електронних пристроях. А випікаючи щось, приготувати кілька страв водночас, або одну за одною, у вже розігрітій духовці.

Будинок, у якому живе з дружиною Рольф Рот, колишній мер з 20-річним стажем. Родина має запас дров фото: glavcom.ua

Яка температура вдома взимку у вас вважається нормою, чи доводиться ходити у теплих кофтах і шкарпетках?

Нормальна кімнатна температура була 21-22 градуси, та її точно можна знизити до 20 градусів, одягнувшись тепліше. Можна опалювати менше кімнат, або обігріватися ще й дровами.

Яка температура вважається нормальною, чи є встановлені нормативи?

Ні, немає жодного регулювання. Кожен має свій простір і робить як хоче: ходить босоніж чи вдягає вовняну кофту. У моєму будинку, коли горить камін, повітря у вітальні нагрівається до 25 градусів, тому потім ми відкриваємо двері у коридор щоби весь дім отримав трохи тепла.

Взимку завжди збільшується споживання електроенергії, бо люди вмикають обігрівачі. В Україні це інколи призводить до коротких замикань і навіть пожеж. А як у Німеччині?

Деякі домогосподарства використовують додаткові електрообігрівачі. Але кожні два роки потрібно робити перевірку кожного електрообігрівача щодо відповідності сучасним вимогам – щоби у вас був захист від страхової компанії.

Чи зросте взимку вартість опалення?

З огляду на те, що ціни на газ зростають, вартість опалення також зросте. Рахунок за спожитий газ виставляється раз на рік, тому багато людей будуть шоковані у січні чи лютому, коли прийде річна платіжка. А протягом року, щомісяця, списується фіксована ставка, яка приблизно відповідає річному обсягу.

Тобто у січні прийдуть платіжки з урахуванням тієї ціни на газ, яка склалася на ринку. Чому рахунки будуть шокуючими?

Ми сплачуємо щомісячні відрахування, які можуть бути приблизно такими ж, як сплачували до цього часу, тобто завжди у порівнянні з попереднім роком. У 2022 році ми платимо за такий же обсяг газу, який споживали у 2021 році. Але оскільки цього року ціни вже сильно зросли, а рахунки виставляються наприкінці року, прийде більший рахунок. Особисто нам може пощастити, тому що я у серпні 2021 року підписав договір про ціну постачання газу на два роки. Я сподіваюся, що він не втратить чинності.

Жителі громади Маршахт неподалік Гамбурга самі заготовляють собі дрова на зиму, щоби мати альтернативу газовому опалюванню фото: glavcom.ua

У Маршахті багато будинків, збудованих понад 100 років тому і їхні стіни, мабуть, не утеплювалися.

Цілком можливо, що старі будинки не утеплені або утеплені погано. Але багато людей зробили модернізацію. У нас також дуже старий будинок, але всередині, між зовнішньою та внутрішньою кладкою, є порожнистий шар – це практично як дві цегляні стіни, між якими є шар повітря і він ізолює витік тепла.

«Главком» спостерігав, як навесні власники будинків у Німеччині активно запасалися дровами на зиму. Це звична справа?

Багато людей, як і ми, мають камін, щоби додатково опалювати приміщення ще й дровами. Але й досі немає директив щодо того, яку кімнатну температуру дозволено нам мати. Можливо, ми отримаємо обмеження на обсяги споживання газу.

Промисловість потребує великих обсягів газу, тому у влади виникає проблема, як обмежити його споживання населенням, адже зупинка промисловості означатиме і втрату робочих місць.

За останні півтора року ціна газу на німецьких хабах зросла у 10 разів. Як це вплинуло на споживачів – мабуть, зросли ціни не лише на опалення домівок, а й на продукти також?

Ціни на все вже зросли на 20% і будуть рости й надалі в усіх сферах, включаючи й сільське господарство, оскільки воно також дуже залежить від витрат на енергоресурси. Це особливо стосується теплиць з газовим опаленням. Тому багато продуктів стали набагато дорожчими. Досі нормальним було зростання цін на 2-3%, інколи на 4%. У Німеччині чимало людей живуть дуже економно, тому зростання цін матиме серйозні наслідки для держави.

«Я готовий платити за газ більше, аби закінчилася війна»

Програміст Фред Шуберт звик економити електрику, воду і газ, але готовий споживати їх ще менше, а платити ще більше, тільки аби більше не гинули люди.

Фред Шуберт працює програмістом і живе заможно, але вимикає воду у душі, поки намилюється, а камін розтоплює лише на свята фото: glavcom.ua

Уряд Німеччини закликав скоротити споживання газу на 15%. Чи є такі можливості у вашої сім’ї?

Ми завжди дуже економимо газ, тому взимку у нашому домі прохолодно. Ми обігріваємо будинок з допомогою газового котла, у нас також газова колонка для нагріву води. А ще ми економимо електрику – в усьому будинку вкручені енергоощадні лампи. Зараз намагаємося якомога менше користуватися кондиціонером, економимо воду. Душ приймаємо уривчасто, тобто вода ллється не постійно, а тільки коли треба намилитися і змити піну. Але влітку важче економити воду, взимку буде легше.

З метою економії бензину, ми намагаємося якомога менше їздити на машині – це також сприяє захисту навколишнього середовища.

Росія різко скоротила постачання газу у країни ЄС. Ви готуєтесь до ситуації, коли палива буде катастрофічно не вистачати?

Такий сценарій можливий, але малоймовірно, що буде катастрофа. Західні політики завжди дуже багато говорять з усіх репродукторів про якісь проблеми, але потім виявляється, що проблема не така вже й велика.

Чи не лякає вас перспектива отримати наприкінці року платіжки із захмарними цифрами?

Ми можемо собі дозволити щомісяця платити умовних 300 євро замість 100. У разі, якщо буде надходити менше газу, я готовий платити більшу ціну заради того, щоби скоріше закінчилася війна і не гинули люди. Я готовий відмовитися від певних життєвих зручностей, готовий обмежитися фінансово заради того, щоби припинилася ця війна.

Яким чином відбувається розрахунок за газ відповідно до підписаного договору з постачальником?

У Німеччині споживачі щомісяця платять прогнозовану суму за вірогідні обсяги споживання енергоносіїв. Наприклад, ти прогнозуєш, що будеш щомісяця витрачати газу на 200 євро – ці гроші ти щомісяця платиш компанії, з якою у тебе підписано договір. Наприкінці року компанія дивиться на твої реальні обсяги споживання за весь рік. Якщо спожив більше, ніж оплатив, доведеться доплачувати і навпаки – якщо спожив менше, тобі повернуть гроші у першому кварталі наступного року.

Чи може статися так, що перерахунок зроблять з урахуванням того, що ціна газу за рік зросла, чи якщо у договорі обумовлена ціна, то її вже не будуть змінювати?

Складно відповісти на це питання. Ціни, звичайно, ростуть, але не відразу і не у всіх постачальників газу. Багато компаній підписують договори на 5-10 років, і там вказана фіксована ціна. Хоча зрештою нам доведеться оплачувати цю різницю, але поки що невідомо, коли доведеться це робити. Наприкінці року ми дізнаємося, чи доведеться нам доплачувати.

Ви мешкаєте у будинку, де давно встановлені ощадні технології – сучасні вікна, батареї з регулюванням тепловіддачі. Тому, мабуть, важко придумати, що ще можна зробити, аби скоротити споживання газу на 15%?

Тепер у багатьох будинках встановлені більш сучасні ощадні опалювальні установки, на даху розміщені сонячні батареї. Дахи і стіни будинків добре ізольовані від витоку тепла. Німеччина вже витратила багато коштів на те, щоби зменшити викиди в атмосферу.

У вашому будинку також все це зроблено?

Ні, у нашому будинку такого немає – він старий, йому вже 35 років і протягом цього часу опалення не оновлювалося. А власники нових будинків будують їх з використанням найбільш сучасних технологій, беруть для цього кредити.

300-річний будинок у Маршахті і таких чимало у німецьких громадах. Модернізувати чи ні, вирішує тільки власник фото: glavcom.ua

Чому власники старих будинків не завжди змінюють опалювальні системи на більш сучасні?

Якщо це твій дім, ти встановлюєш більш сучасне обладнання. І тоді держава компенсує половину вартості нової опалювальної системи. Але якщо будинок збудований для того, щоби потім його здавати в оренду, то, як правило, власник будинку не зацікавлений вкладати свої власні кошти у його модернізацію для того, щоби орендарі економили на енергоресурсах.

Яку температуру взимку ви вважаєте нормальною у вашому домі?

Зазвичай взимку у нашому домі 18 градусів – це той поріг, нижче якого стає холодно. Середньостатистичний мешканець Німеччини опалює свою вітальню, де він майже постійно знаходиться, у середньому до 23 градусів.

У вас є камін, його потрібно топити дровами?

Так, але якщо всі будуть топити дровами, у Німеччині не вистачить лісів. Ми топимо камін лише на Різдво, Новий рік – для антуражу.

У скільки вам обійшлося споживання газу за весь 2021 рік?

Площа будинку 140 квадратних метрів, за весь спожитий у 2021 році газ ми заплатили 1200 євро, тобто 100 євро за місяць. Але обсяги спожитого газу я не пам’ятаю. А от за електрику ми платимо 150 євро на місяць, загалом ми споживаємо десь близько 6 тис. кВт-год на рік.

У вас, мабуть, довгостроковий договір з постачальником газу?

Ні, в нас немає довгострокового договору і теоретично ми можемо коли завгодно змінити постачальника. Але у дійсності у нас є лише один постачальник газу – компанія E.ON (найбільша німецька енергокомпанія, – «Главком»), а всі маленькі компанії-постачальники позакривалися, тому що у них немає грошей. Тобто у нас немає вибору постачальника газу, тоді як постачальника електроенергії ми можемо вибирати.

Така ж історія з постачальниками газу і в Україні – вони стали збитковими.

Через пару років Німеччина вирішить проблему з постачанням газу, знайде інші шляхи – з Америки, Катару, Саудівської Аравії тощо. Поки що у нас не вистачає терміналів для прийому зрідженого газу. Ніхто не думав, що почнеться війна. У Європі навіть були розмови про те, щоб повністю відмовитися від армії та не витрачати кошти на її утримання. У Німеччині навіть була скасована обов’язкова служба в армії, служити йдуть лише добровольці, ніяких призивів взагалі немає. Але всі помилялися…

Наталка Прудка, «Главком»