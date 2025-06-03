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Операція «Павутина». Британський аналітик пояснив, який сигнал отримала Європа

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Операція «Павутина». Британський аналітик пояснив, який сигнал отримала Європа
Едвард Лукас: дронова атака України на російські стратегічні бомбардувальники може пришвидшити закінчення війни
фото: Уніан

Експерт: «Українці довели, що можуть за лічені місяці дешево та ефективно розвивати можливості, які західні країни, за величезні кошти, не можуть створити десятиліттями»

Операція «Павутина», внаслідок якої СБУ та ЗСУ уразили понад третину стратегічних носіїв крилатих ракет Росії, стала не лише військовим, а й геополітичним сигналом. Вражаючий результат українських дронових ударів прокоментував старший науковий співробітник і старший радник Центру аналізу європейської політики (CEPA), британський журналіст Едвард Лукас, йдеться в статті «Главкома» «Україна перевершила НАТО. Експерти різних країн розплутують «Павутину».

На думку Лукаса, навіть якщо ця операція не змінила радикально хід війни, вона наблизила її завершення. «Українці довели, що здатні за лічені місяці дешево та ефективно створювати системи, які Захід не може побудувати десятиліттями. Це унікальний досвід. І Захід має вже не радити, а вчитися у Києва», – заявив Лукас.

Аналітик наголосив: російські Ту-95 і Ту-160 – це не просто літаки, а основа ракетного терору. Знищення носіїв означає підрив здатності РФ завдавати системних ударів по критичній інфраструктурі. «Влучай у лучника, а не у стрілу» – ось принцип сучасної ППО. Саме це зробила Україна», – каже Лукас.

Він також вказав на ширший контекст: ефективність українських дронових тактик ставить під сумнів перевагу традиційної оборонної бюрократії Заходу. За його словами, Україні не просто треба дозволити вступити до НАТО – західні держави самі повинні шукати в Києві експертизу.

«Якщо українці можуть досягати такого ефекту самотужки, уявіть, що вони можуть зробити за серйозної і цілеспрямованої підтримки», – підсумував експерт.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Також «Главком» інформував про результати другого раунду прямих україно-російських переговорів, які відбулися 2 червня у Стамбулі. 

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Теги: НАТО війна Європа

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