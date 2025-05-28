Прийом біженців у Австрії може змінитись: канцлер висловив думку

Канцлер Австрії заявив, що правила ЄС щодо надання притулку більше не відповідають своєму призначенню

Канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив про необхідність перегляду норм надання притулку в Європейському Союзі, наголосивши, що чинні положення вже застаріли та не відповідають сучасним реаліям. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю політика виданню Financial Times.

Новий канцлер Австрії заявив, що ЄС має переглянути свої правила надання притулку, які сприяють розпалюванню антиіммігрантських ультраправих сил, пишуть журналісти.

Канцлер Крістіан Штокер каже, що Австрія «реально займається» питанням реформи надання притулку в ЄС Financial Times

Крістіан Штокер, лідер правоцентристської Народної партії (ÖVP), заявив: його тристороння коаліція має на меті відновити «стабільність» в країні, яка все ще переживає перемогу ультраправої Партії свободи (FPÖ) на парламентських виборах минулого року.

«Австрія входить до групи країн, які насправді дуже серйозно підходять до питання реформи системи надання притулку в ЄС, і ми всі згодні з тим, що закони, які у нас зараз є, більше не відповідають їхньому початковому задуму», – сказав Штокер в інтерв'ю.

Австрійський уряд переконаний, що правила ЄС, що стосуються возз'єднання родин, стали причиною зростання злочинності серед молоді і створили ситуацію, коли школи не можуть впоратися зі збільшенням кількості дітей, які не володіють німецькою мовою.

У свою чергу, правозахисні організації критикують владу, звинувачуючи їх у роздмухуванні проблеми та відсутності достатніх підстав для запровадження надзвичайного стану, що дозволяє обходити чинні норми ЄС. Штокер спростував звинувачення у копіюванні політики ультраправих сил, зазначивши, що запропоновані зміни відображають позицію його партії та користуються підтримкою коаліційних партнерів.

До слова, в Австрії не виключають можливої участі своїх військових у потенційній миротворчій місії в Україні. Про це заявила федеральна міністерка оборони країни Австрії Клаудіа Таннер.