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Кремль фінансував Додона після вторгнення Росії в Україну – розслідування

Мар'яна Паньків
glavcom.ua
Кремль фінансував Додона після вторгнення Росії в Україну – розслідування
фото з відкритих джерел

На сайті своєї організації «Молдовсько-російський діловий союз» Додон продовжує відкрито підтримувати Путіна

Експрезидент Молдови, лідер проросійської Партії соціалістів Ігор Додон тривалий час отримував фінансування з Кремля через спеціально створену громадську організацію, яка займається просування вигідних Росії наративів. Про це йдеться у журналістському розслідуванні Rise.md, пише «Главком».

«22 лютого 2022 року на рахунок недержавної організації Додона з Росії надійшло 6,1 млн рублів (1,4 млн леїв, що еквівалентно майже 3 млн грн). Цього ж дня у кишинівській філії російського державного інформагентства Sputnik проходила офіційна пресконференція засновників Молдовсько-російського ділового союзу з презентації організації, що існує понад пів року», – йдеться в розслідуванні.

Після нападу Росії на Україну на рахунки організації Додона «Молдовсько-російський діловий союз» було відправлено ще два трансфери – у березні та квітні 2022 року.

Журналісти також встановили річний оклад Ігоря Додона. «У 2022 році щомісячна зарплата глави (Ігоря Додона – ред.) Молдовсько-російського ділового союзу запланована у розмірі 202 тис. леїв на місяць (близько 400 тис. грн)», – йдеться в матеріалі.

Наприклад, в той час, коли 19 квітня організація отримала платіж на суму 600 тис. леїв (1,2 млн грн – ред.), Додон опублікував у соцмережах повторний заклик до своїх прихильників вийти 9 травня на Марш перемоги із забороненою молдавською владою георгіївською стрічкою.

Нагадаємо, молдовський уряд заборонив використання цих символів через обстановку в регіоні й саме Партія соціалістів була тією політичною силою, яка всупереч заборонам підбурювала населення Молдови їх ігнорувати та демонстративно виходити на вулиці.

Також на сайті організації Додон продовжує відкрито підтримувати Путіна, наполегливо закликати владу Молдови до діалогу з Кремлем стосовно питань торгової співпраці та цін на російський газ й звинувачувати Україну у продовольчій кризі.

Нагадаємо, Додона у Молдові звинувачують у пасивній корупції, незаконному збагаченні, держзраді та фінансуванні політичної партії злочинною організацією. Також повідомлялося, що експрезидент Молдови Додон став підозрюваним у справі про розкрадання $12 млн.

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Теги: Ігор Додон Молдова фінансування партії населення зарплата

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