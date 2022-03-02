Експрезидентка Литви закликала НАТО воювати за Україну

Грибаускайте вважає, що самі лише санкції, якими б жорсткими не були, не можуть зупинити Путіна

Грібаускайте: «Залишаючись у цій війні стороннім спостерігачем Захід фактично стане співучасником того, що роблять російські війська з Україною»

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликала Північноатлантичний альянс вступити у війну за Україну, яка відстоює свою незалежність. Заяву про це вона опублікувала у своєму Facebook.

Даля Грибаускайте зазначила, що самі лише санкції, якими б жорсткими не були, не можуть зупинити Путіна.

«Лише війна може зупинити війну. Не потрібно прикидатися і намагатись заспокоїти сумління лише постачанням Україні зброї, вже надто пізно. Український народ воює за нас… Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже виглядає патетично і викриває боягузство Заходу», – заявила Грибаускайте.

Вона підкреслила, що залишаючись у цій війні стороннім спостерігачем Захід фактично стане співучасником того, що роблять російські війська з Україною, та висловила думку, що якщо Путіна не зупинити на Україні – країнам Заходу все одно доведеться воювати, але вже на своїй території.

«Україна просить реальної допомоги, ми бачимо на телеекранах вибухи у житлових кварталах і заявляємо про «рішучу підтримку України». Мені соромно чути, як лідери і посадовці НАТО кажуть, що не можуть втручатися у конфлікт – але ж ми могли у Сирії, Лівії, Африці, Югославії, Афганістані? Україна зараз бореться за власне існування і за мир у Європі. І що ми, продовжимо дивитися на руйнування незалежної держави? Слава Україні і її героям! Поки лише її героям, тому що інших на горизонті не видно», – заявила Даля Грибаускайте.

Як повідомлялося, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення до України. Російські війська обстрілюють та руйнують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.

Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.