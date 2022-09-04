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Фейгін спрогнозував, коли владі Путіна настане кінець

Надія Клочко
glavcom.ua
Фейгін спрогнозував, коли владі Путіна настане кінець
Марк Фейгін вважає, що військова поразка в Україні конвертується у політичну поразку Путіна
фото з відкритих джерел

«Процеси, які запустяться після військової поразки РФ, однозначно матимуть революційний характер»

Кінець путінському режиму в Росії настане тоді, коли російське військо зазнає повної поразки в Україні й змушене буде залишити всі українські території, зокрема і Крим та Донбас. Для режиму російського диктатора Володимира Путіна військова поразка конвертується у політичну поразку, і втриматися у президентському кріслі йому вже не вдасться. Таку думку висловив ексдепутат Держдуми РФ, юрист і правозахисник Марк Фейгін у інтерв’ю Obozrevatel.

На думку Фейгіна, програш у війні проти України запустить всередині Росії і за її межами численні процеси. Одним із таких процесів стане руйнування влади у Росії.

«Мій прогноз: процеси, які запустяться в цьому випадку, однозначно матимуть революційний характер. Причому не обов'язково це буде революційний реванш ліберального спрямування. Але влада навряд чи втримається, якщо станеться така масштабна військова, геополітична поразка. Безумовно, владі Путіна настане кінець», – зазначив він.

Російський юрист припустив, що Путіна найімовірніше скинуть з «трону». Проте зміну влади в РФ вершитиме не народ, а ті сили, які вже перебувають у кремлівських кабінетах.

«Якщо відштовхуватись від історичних конотацій, які нам добре відомі, то це, звісно, відбудеться всередині влади. Знайдуться якісь особливі конструктивні сили всередині влади, які мають можливості, щоб знести якусь групу, самого Путіна, його найближче оточення та спробувати зберегти свої важелі управління, пожертвувавши певною частиною влади, на яку повісять усі гріхи», – пояснив Фейгін.

Нагадаємо, відомий російський публіцист Віктор Шендерович раніше висловив думку, що мільйони росіян заплатили за війну, яку почав диктатор Володимир Путін, деградацією та злиднями. Десятки тисяч російських матерів віддали своїх дітей на смерть. Наразі всі росіяни платять страшну ціну за те, що вчасно не скинули Путіна. 

Також раніше Віктор Шендерович, який є послідовним критиком Путіна, пояснив, що може врятувати Росію. На його думку, військова поразка – це останній шанс сьогоднішньої Росії, бо після військової поразки може прискоритись падіння імперії. 

Читайте також: Віктор Шендерович: Воєнна поразка – останній шанс Росії
Теги: росія Марк Фейгін путін путінський режим

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