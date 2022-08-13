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Фіни придумали, як саме обмежити кількість росіян в країні

Володимир Миленко
glavcom.ua
Фіни придумали, як саме обмежити кількість росіян в країні
Міністр закордонних справ Фінляндії (на фото) придумав знущальну візову норму для росіян
фото: скріншот

Фінляндія планує видавати туристичні візи для громадян країни-агресора лише один день на тиждень

Фінська влада розробила схему візових обмежень для росіян. Про це міністр закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто заявив у коментарі телеканалу MTV3.

За словами Хаавісто, Фінляндія має право на національні обмеження для росіян, які планують в’їхати на територію Євросоюзу через фінський кордон із відповідною візою. Тому фіни вирішили запровадити часові обмеження для громадян країни-агресора.

«На практиці це може означати, – пояснив міністр, – що ви зможете подати документи на отримання туристичної візи у понеділок, а з вівторка по п’ятницю ви можете подати заяву з сімейних причин, навчання, роботи чи з інших поважних причин».

Очільник МЗС Фінляндії пояснив, що таким чином черга росіян на туристичні візи збільшиться, і вони отримуватимуть візи повільніше і менше. Хаавісто зазначив, що такі заходи цілком можливі на національному рівні.

Втім, нагадало фінське ЗМІ, росіяни все одно зможуть перетинати фінський кордон із візою будь-якої іншої країни Євросоюзу, тому Чехія, яка головує у Європейському союзі, планує домовитися про загальноєвропейське рішення щодо цього питання.

Нагадаємо, що про майбутні візові обмеження для росіян заявляв ще на початку серпня президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

А позавчора, 11 серпня, Фінляндія заблокувала 30 приватних рейсів росіян.

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Теги: Фінляндія росія візи

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