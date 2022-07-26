Скандал із візами для росіян. Кремль взявся погрожувати Фінляндії

Парламентарі Фінляндії виступили з ініціативою про заборону видачі туристичних віз росіянам

Фінляндія розглядає можливість запровадження заборони на видачу туристичних віз росіянам. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на цю ініціативу погрозами.

За словами речника російського президента, якщо Фінляндія ухвалить рішення про відмову або обмеження у видачі туристичних віз росіянам, це «спричинить контрзаходи з боку Москви».

«Зрозуміло, Росія на це відреагує вкрай негативно. Наскільки розуміємо, поки якогось застосування в прикладному плані це рішення не знайшло, сподіватимемося, що і не знайде. Але звісно, будь-які подібні дії щодо громадян Росії спричинять контрзаходи і реакцію у відповідь - цілком зрозумілу і прогнозовану», – сказав Пєсков журналістам.

Як відомо, напередодні члени низки фінських парламентських партій заявили про необхідність ввести у Фінляндії заборону на видачу віз громадянам Росії. Вони закликали уряд затвердити відповідне рішення. Член партії «Національна коаліція» Еліна Валтонен назвала безперешкодний в'їзд росіян по туристичній візі до Фінляндії проблематичним.

«У цій ситуації є резон припинити видачу росіянам туристичних віз. Росія веде в Україні жорстоку агресивну війну, і абсолютно абсурдно, що люди можуть приїжджати у західні країни наче нічого й не було», – підкреслила вона.

Таку думку підтримав і член партії «Фінляндський центр» Мікко Савола. За його словами, уряду необхідно найближчим часом ввести нові обмеження на візи для росіян.

«Суперечливо те, що росіяни приїжджають до Фінляндії або їдуть через Фінляндію в Європу, щоб робити покупки або розважатися, і в той же час Росія вбиває людей в Україні і намагається приєднати до себе частини сусідньої країни», – зазначив Савола.

Фінські політики вважають, що Євросоюз також повинен виробити єдину позицію щодо віз для росіян.

Нагадаємо, раніше консульство Бельгії в Росії оголосило, що припиняє видачу короткострокових віз, зокрема туристичних. Положення почало діяти з 1 липня на невизначений термін. Візовий центр Бельгії в РФ приймає заяви тільки на студентські, робочі візи, а також візи для возз'єднання сім'ї.

Додамо, що з 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для громадян Росії. Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів.

Читайте також: