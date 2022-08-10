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ЄС може закрити видачу віз для росіян: ЗМІ назвали дату

Дар‘я Липська
glavcom.ua
ЄС може закрити видачу віз для росіян: ЗМІ назвали дату
фото: 24 канал

Заборону видачі віз громадянам РФ міністри Євросоюзу обговорять на зустрічі у Празі

Міністри країн Європейського союзу обговорять питання заборони видачі шенгенських віз росіянам. Це може статися наприкінці цього місяця. Про це повідомляє журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк в Twitter.

Твіт журналіста
Твіт журналіста
фото: скріншот

За його словами, заборону видачі віз громадянам РФ міністри Євросоюзу обговорять на зустрічі у Празі, яка відбудеться наприкінці серпня. Проте журналіст вважає, що країни ЄС, ймовірно, не зможуть дійти згоди.

«На цей час малоймовірно, що ЄС в цілому спільно погодиться припинити видачу туристичних віз росіянам, але, як і у випадку з багатьма санкціями ЄС проти Росії цього року, «все можливо», – додав Йозвяк.

Нагадаємо, Офіс президента розповів про найбільш потрібний пункт у новому пакеті санкцій проти РФ.

Нагадаємо, одразу кілька держав закликають припинити видавати візи росіянам. Наприклад, Фінляндія може запровадити візові обмеження для росіян.

Також Латвія після теракту в Оленівці знову закликала обмежити в'їзд росіян до ЄС.

Тим часом у Кремлі істерика: Європа може перестати видавати шенгенські візи росіянам.

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Теги: росія Європа

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