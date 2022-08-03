Митниця Фінляндії почала відловлювати росіян із санкційними товарами

За результатами перевірок виявлено близько 100 випадків контрабанди санкційних товарів

Фінська митниця почала перевіряти росіян на предмет перевезення санкційних товарів. Менш ніж за тиждень наприкінці липня митниця Фінляндії провела 2,5 тис. перевірок та виявила близько 100 випадків контрабанди санкційних товарів, у тому числі придатних для використання у військових цілях. Про це повідомляє BBC.

Митниця порушила 20 справ про контрабанду предметів розкоші та товарів подвійного призначення, включаючи прилади для судноплавства.

«Були також вилучені дрони та предмети, про які ми на даному етапі не даватимемо коментарів», – сказав один з керівників митниці Мікко Гронберг.

Зазначимо, що для жителів прикордонних регіонів Росії звичною практикою є поїздки до Фінляндії за покупками. За даними ЗМІ, росіяни купляють у сусідній країні речі, продаж яких заборонений через так звані «контрсанкції», йдеться про їжу, напої, вітаміни, миючі засоби та інше.

Заява фінської митниці з'явилася у момент обговорення обмежень на туризм із Росії. Минулого тижня опозиція в парламенті запропонувала припинити видачу туристичних віз росіянам. В.о. прем'єра від правлячої партії Акі Лінден підтримав посилення візового режиму, а президент Фінляндії обговорить це питання з урядом.

У відповідь на заяву Фінляндії щодо можливості заборони видачі туристичних віз росіянам Кремль виступив з погрозами. За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, якщо Фінляндія ухвалить рішення про відмову або обмеження у видачі туристичних віз росіянам, це «спричинить контрзаходи з боку Москви».

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну Фінляндія відмовилася від нейтрального статусу та подала заявку на вступ до НАТО, а в липні парламент ухвалив закон про зміцнення 1300-кілометрового кордону з Росією. Наразі уже дві третини країн, що входять до Організації Північноатлантичного договору, схвалили протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.