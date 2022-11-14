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ЗСУ «демілітаризували» брата російської чемпіонки з волейболу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ «демілітаризували» брата російської чемпіонки з волейболу
фото з соцмереж

Причини та місце смерті Сергія Кошельова спортсменка не уточнює 

В Україні демобілізувався підполковник зі складу 137-го повітряно-десантного полку Сергій Кошельов. Про це повідомила його сестра, російська волейболістка, чемпіонка світу Тетяна Кошелева, яка зараз грає в італійській команді Megabox.

Відомо, що у травні 2022 року Кошельов очолював колону десантних бойових машин БМД-4М на параді до Дня Перемоги.

Причини та місце смерті брата спортсменка не уточнює. 

«Сергій, мій милий, мій рідний, мій найсильніший і сміливіший, моя гордість, моя кров, мій брате! Гордість нашої родини та країни. Ми всі не можемо повірити, не можемо вмістити це. Ти всередині мого серця і завжди там будеш! Поки не побачу тебе, не повірю! Скоро ти будеш дома, скоро я тебе обійму і накрию своєю любов'ю! Вся родина на тебе чекає, всі твої друзі та товариші зустрічатимуть тебе. І якось треба буде прожити цей день та відпустити тебе», – пише спортсменка.

ЗСУ «демілітаризували» брата російської чемпіонки з волейболу фото 1

Кошельовій зараз 33 роки. Вона була однією із головних зірок збірної Росії на переможному чемпіонаті світу 2010 року. Крім того, у складі національної команди у 2013 та 2015 роках Тетяна ставала чемпіонкою Європи. До 2016 року виступала за російські клуби, а потім вирішила спробувати себе за кордоном. Грала в Туреччині, Італії, Бразилії та Китаї. 2020 року зробила не дуже вдалу спробу повернутися до чемпіонату, уклавши контракт із калінінградським «Локо». Наразі Кошелєва представляє італійський клуб «Валлефолья».

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 510 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 81 370 рашистів.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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