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Українські військові не приймуть переговорів з РФ – Залужний

Юрій Лящук
glavcom.ua
Українські військові не приймуть переговорів з РФ – Залужний
Росія має залишити всі захоплені території
фото з відкритих джерел

Мета Збройних сил України – звільнити всю українську землю від російської окупації

Збройні сили України не приймуть жодних перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив під час розмови телефоном з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Відповідна заява з'явилась у Телеграмі Залужного.

«Наша мета – звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна – Росія має залишити всі захоплені території.

Залужний також поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку та першочергові потреби Сил оборони. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що ситуація на фронті стабільна та контрольована.

Також Залужний підкреслив, що Україна уважно відслідковує дії противника на кордоні з Республікою Білорусь і будує надійний щит для захисту України з півночі.

Збройні сили України ведуть контрнаступ на окремих ділянках фронту.

«Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку», – сказав Головнокомандувач.

Валерій Залужний повідомив, що ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар‘їнка-Павлівка, але успіху не має. ЗСУ тримають оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам.

На Херсонському напрямку Україна проводить стабілізаційні дії та укріплює рубежі оборони, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона.

Триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України.  Противник намагається утримати тимчасово захоплені території,  продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.

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Теги: війна росія Валерій Залужний Україна ЗСУ

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