Як воїни ЗСУ переправляються через Дніпро: Міноборони заінтригувало відеозаписом

Користувачі соцмереж припускають, що нове відео від Міноборони – натяк на новини про звільнення Кінбурнської коси

У Міноборони показали, як українські військові переправляються через Дніпро. Але поки невідомо, де саме ЗСУ форсували річку. Відповідне відео було оприлюднене у Twitter Міноборони.

На кадрах показано, як українські військові на човнах переправляються через річку. Водночас військове відомство не повідомляє, куди та з якою метою прямували захисники.



«Чудовий Дніпро», – лаконічно прокоментували відео у Міноборони.

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Коментатори у соцмережі припускають, що воїни ЗСУ їдуть на завдання, пов’язане зі звільненням Кінбурнської коси – єдиної частини Миколаївської області, яка офіційно не звільнена від окупантів.

Нагадаємо, раніше на бої за Кінбурнську косу натякнув й голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 11 листопада стало відомо, що ЗСУ звільнили від окупантів усю Миколаївську область, крім Кінбурнської коси. Тоді Віталій Кім уточнив, що водовід із Дніпра також під нашим контролем, але його треба ще розмінувати.

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, що українські військові просувають ворога на Кінбурнській косі в Миколаївській області.

До слова, на правому березі Дніпра впродовж тижня Сили оборони України звільнили 179 населених пунктів на більш як 4,5 тис. кв. км.

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