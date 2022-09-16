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У Латвії росіянам не раді: країна обмежила в’їзд громадянам РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Латвії росіянам не раді: країна обмежила в’їзд громадянам РФ
У Латвії росіянам більше не раді: країна обмежила в’їзд громадянам РФ
фото з відкритих джерел

Обмеження почали діяти через розв'язану Росією війну проти України

Починаючи з 19 вересня Латвія обмежить громадянам РФ в'їзд на територію країни за шенгенськими візами. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевич у Twitter.

«З 19 вересня Латвія з міркувань безпеки та у зв'язку з російською агресією обмежує в'їзд російським громадянам за шенгенськими візами. Росіяни, не намагайтеся перетнути кордон, вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ. Як повідомлялося, Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонять в'їзд російським туристам з шенгенськими візами з 19 вересня. Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин. 

Країни Балтії та Польща вирішили закрити в'їзд у ЄС російським туристам, оскільки держави-члени Євросоюзу не досягли єдності щодо повної заборони віз для всіх громадян Росії та вирішили просто призупинити дію спрощеного візового режиму. Раніше до ініціативи балтійських країн, окрім Польщі, збиралась приєднатися Фінляндія, через яку до ЄС потрапляє найбільше росіян. Експерти припускають, що Фінляндія долучиться згодом, коли після закриття кордонів чотирма країнами кількість російських громадян, які їхатимуть до неї, зросте ще більше.

Читайте також: Спрощений візовий режим ЄС з Росією перестав діяти: як це вплине на окупантів
Теги: кордон Фінляндія міністр Польща Естонія Латвія візи Литва

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