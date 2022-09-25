На окупованих територіях рашисти можуть запровадити «виїзні візи» для чоловіків

Обмеження може набути чинності вже 28 вересня

Уряд країни-агресорки має намір закрити кордони для чоловіків мобілізаційного віку на окупованих територіях. Джерело видання, наближене до Адміністрації президента, повідомило, що обмеження може набути чинності вже 28 вересня. Про це повідомляє «Медуза».

Друге джерело, теж близьке до АП, зазначило, що це станеться після «референдумів», які рашисти проводять у самопроголошених «ДНР», «ЛНР» і на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Вони завершаться ввечері 27 вересня.

Однак, за словами одного з джерел видання, влада може запровадити «виїзні візи» для росіян - дозвіл від військкоматів для виїзду за межі РФ.

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При цьому вже сьогодні прикордонна служба ФСБ почала забороняти росіянам виїзд із країни.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Нагадаємо, Росія продовжує проводити фейкові «референдуми» на тимчасово окупованих територіях. Цивільних примушують до голосування, а до Херсонської області завезли «масовку» з Криму.