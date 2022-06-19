Глава Мюнхенської конференції жорстко принизив найближчого соратника Путіна

Глава Мюнхенської конференції з безпеки на міжнародному симпозіумі назвав Дмитра Медведєва клоуном

Новий глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен, який раніше був дипломатичним радником німецького канцлера Ангели Меркель, жорстко принизив найближчого соратника президента Росії Дмитра Медведєва. Про це повідомляє Bild.

На міжнародному симпозіумі він назвав російського політика клоуном.

«Медведєв сьогодні – клоун, вибачте, що я маю це вимовити вголос», – заявив Гойсґен.

Додамо, що Дмитро Медведєв у соцмережах часто у дусі російської пропаганди відгукується про західні еліти та Україну. Так, у травні третій президент РФ назвав українську владу «ублюдочним правлінням київського режиму».

Реагуючи на мирний план, запропонований Італією для завершення війни в Україні, Медведєв охарактеризував ідею автономії Донбасу в складі України як «явну маячню та дешеве прожектерство». Питання ж повернення української автономії Криму він розцінив як «взагалі пряме хамство на адресу Росії».

Нагадаємо, днями Медведєв прокоментував слова президента США Джо Байдена, який назвав запровадження економічних санкцій проти Росії найкращим рішенням для Вашингтона, і заявив, що Байден страждає від роздвоєння особистості.

Також напередодні Медведєв відреагував на візит Макрона, Шольца та Драгі до України. Він назвав представників Франції, Німеччини та Італії «європейськими поціновувачами жаб, ліверу та макаронів».

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