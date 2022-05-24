Кремль образився на італійський мирний план і пригрозив «повноцінною війною»

Дмитро Медведєв погрожує повноцінною війною, образившись на італійську ідею повернути Крим до складу України на правах автономії

Росія відкинула ідею автономії Криму в складі України

Заступник керівника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв розкритикував мирний план урегулювання російсько-української війни, запропонований Італією. Про це він написав у своєму Telegram‑каналі. Особливо Медведєва обурило питання Криму.

«Таке відчуття, що його готували не дипломати, а місцеві політологи, які начиталися провінційних газет та оперують лише українськими фейками», – заявив третій президент Росії.

У своєму звично хамському стилі Медведєв розкритикував практично кожен пункт цього плану. Так, ідею автономії Донбасу в складі України він назвав «явною маячнею та дешевим прожектерством». Питання ж повернення української автономії Криму розцінив як «взагалі пряме хамство на адресу Росії».

Крім того, назвавши повернення Криму Україні «загрозою територіальної цілісності Росії», Медведєв вирішив полякати опонентів, заявивши, що такий крок стане «приводом для повноцінної війни». Втім, попередник (і можливий наступник) Путіна у президентському кріслі не пояснив, про війну з ким йдеться – Україною, до складу якої повернеться Крим, чи Італії, яка запропонувала такий варіант.

Нагадаємо, що 19 травня міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо презентував генсеку ООН Антоніу Гутеррішу план, який, на думку Італії, може зупинити війну Росії проти України.

Цей план передбачає, зокрема, створення повної автономії Криму та Донбасу, за умови визнання Москвою цих територій частиною України.

Додамо, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив – до кінця поточного року Збройні сили України мають увійти на територію Криму. Втім, на ці слова Медведєв ще не встиг відреагувати.