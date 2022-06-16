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    Політика

    «Жаба, лівер й алкоголь». Медведєв впав у істерику через приїзд Макрона та Шольца

    Дмитро Медведєв традиційно хамськи прокоментував події у світі. Цього разу у фокусі уваги третього президента Росії опинився візит лідерів Євросоюзу до Києва - «Жаба, лівер й алкоголь». Медведєв впав у істерику через приїзд Макрона та Шольца
    Дмитро Медведєв традиційно хамськи прокоментував події у світі. Цього разу у фокусі уваги третього президента Росії опинився візит лідерів Євросоюзу до Києва
    фото з російських ЗМІ

    Дмитро Медведєв визнав, що візит Макрона з Шольцом до України не вплине на відновлення переговорів

    Третій президент Росії у звичному стилі відреагував на сьогоднішній візит до України лідерів трьох найбільших країн Євросоюзу. Про це Медведєв написав у Twitter.

    Заступник голови Ради безпеки країни-агресора використав у своєму коментарі традиційний набір низькопробних стереотипів. Так, представників Франції, Німеччини та Італії Медведєв назвав «європейськими поціновувачами жаб, ліверу та макаронів».

    А метою перебування Маріо Драгі, Емманюеля Макрона і Олафа Шольца в Києві, крім «обіцянок членства в ЄС та старих гаубиць», Дмитро Медведєв вважає вживання міцних алкогольних напоїв.

    Також попередник Володимира Путіна на президентській посаді упевнений, що візит європейських лідерів не вплине на відновлення російсько-українських переговорів: «До світу це Україну ніяк не наближає», – заявив один із лідерів країни, яка останнім часом наголошує на необхідності відновлення переговорів і звинувачує Україну у їх відсутності.

    Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

    Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

    Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.

    Додамо, що Дмитро Медведєв у соцмережах традиційно різко відгукується про західні еліти та Україну. Так, у травні третій президент РФ назвав українську владу «ублюдочним правлінням київського режиму».

    Реагуючи на мирний план, запропонований Італією для завершення війни в Україні, Медведєв охарактеризував ідею автономії Донбасу в складі України як «явну маячню та дешеве прожектерство». Питання ж повернення української автономії Криму він розцінив як «взагалі пряме хамство на адресу Росії».

    Після арешту Віктора Медведчука заступник голови Радбезу РФ назвав представників української влади «окремими виродками».

    А польську еліту Дмитро Медведєв обізвав «політичними імбецилами».

    Теги: росія Німеччина Дмитро Медведєв Франція Італія Україна Еммануель Макрон Олаф Шольц
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    «Жаба, лівер й алкоголь». Медведєв впав у істерику через приїзд Макрона та Шольца