Політичні імбецили: Медведєв по-хамськи образив польську еліту

Дмитро Медведєв нахамив польським та американським політикам, одних обізвавши імбецилами, а у інших "діагностувавши" деменцію

Третій президент Росії Дмитро Медведєв відзначився черговим істеричним антизахідним постом у Telegram

Черговим об’єктом хамства лідера путінської партії «Єдина Росія» стала Польща, яка через «багаторічну патологічну русофобію втратила все». Про це Медведєв написав у Telegram.

Дмитро Медведєв розкритикував курс польського прем’єра Матеуша Моравецького на дерусифікацію вітчизняної економіки, заявивши, що через таку позицію Польща втратить все, що тільки могла втратити.

Третій президент Росії у хамському тоні відгукнувся про польську ідеологію та тамтешні еліти: «Польська пропаганда - найзліший, вульгарний і верескливий критик Росії. Спільнота політичних імбецилів».

При цьому, зазначив Медведєв, у Росії нібито немає антипольських настроїв, населення Росії ставиться до поляків цілком дружньо. А у погіршенні стосунків між країнами заступник секретаря Радбезу Росії звинуватив Ярослава Качинського, «підконтрольного американським господарям».

Через вигадану Медведєвим залежність від Америки Польща нібито серйозно постраждає в економічному смислі – відмовившись від закупівлі російських вугілля, газу і нафти та протидіючи російському газопроводу «Північний потік-2».

«І навпаки: економічна співпраця з нашою країною полякам вигідна, людські зв'язки – незамінні, а культурний та науковий обмін між батьківщинами Пушкіна та Міцкевича, Чайковського та Шопена, Ломоносова та Коперника – життєво важливий», – упевнений Дмитро Медведєв.

Крім поляків, лідер «Єдиної Росії» образив ще й Сполучені Штати, заявивши, що їхні політичні еліти «страждають деменцією».

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв зареєстрував у Telegram в середині березня після блокування російською владою популярних у Росії соцмереж Facebook та Instagram.

У першому ж своєму пості на новому каналі третій президент Росії заявив, що причиною російсько-української війни є НАТО, експансія Альянсу до кордонів Росії, економічна та інформаційна війна, розв'язана проти Росії по всіх напрямках, нескінченні погрози та залякування з боку Заходу.